Phil Foden DESLUMBRA en el Manchester City jugando vs Real Madrid; “tiene futuro”

Poco después de que Pep Guardiola llegara al Manchester City en el verano de 2016, algunos de los canteranos fueron invitados a entrenar con el primer equipo durante la pretemporada.

Después, Guardiola estaba casi fuera de sí de la emoción. "¿Viste a ese chico en el centro del campo?" preguntó a su personal con incredulidad. Le gustó el look de Brahim Díaz. Le gustó el look de Jadon Sancho. Pero solo había necesitado una sesión para que Guardiola se enamorara de Phil Foden.

Sin embargo, el curso del amor verdadero rara vez se desarrolla en línea recta. Y cuatro años después de que Pep de Cataluña vio por primera vez a Phil de Stockport a través de un rondo lleno de gente, aquí finalmente estaba la consumación. Ni una goma muerta contra el Hoffenheim.

No es una final de la Copa Carabao contra el Aston Villa. No es un partido de liga casual contra un Liverpool medio molesto.

Pero un partido de octavos de final de Champions League contra el Real Madrid.

Por delante de Bernardo Silva, por delante de Riyad Mahrez, por delante de David Silva, cuyo lugar ocupa.

Si se sintió como un paso de la antorcha, entonces en una noche de jubileo silencioso para Manchester City también fue un momento liminal para el propio Foden: el punto en el que dejó de ser potencial. Cuando dejó de ser el futuro y se convirtió en el presente.

Y no en su papel favorito de centrocampista, sino como un falso número 9: el tipo de papel que Guardiola solo entrega a sus pocos elegidos, cristalinos: Mario Götze en el Bayern de Múnich (con menos éxito), Lionel Messi en el Barcelona (un poco más).

Donde Phil Foden finalmente termina en esa escala móvil es un juego de conjeturas sin sentido. Pero dice mucho de la versatilidad, la capacidad técnica, la agresividad sin esfuerzo y la carrera incansable de Foden que Guardiola sintió que era el momento de averiguarlo.

Una de las curiosidades de Foden es que, tras 74 partidos en su carrera en el City, todavía no sabemos cuál será su mejor posición. Se juega como lateral y un creador de juego profundo para los equipos del grupo de edad de Inglaterra.

Phil Foden impacta en partido vs Real Madrid

La afirmación de Guardiola de que "encaja en todas las posiciones en la delantera" ofrece una visión de varios futuros tentadores: un avanzado número 8 lanzándose hacia los medios espacios, un extremo de slalom que pone a los defensores lumpen de espaldas, o incluso un delantero central furtivo, utilizando su energía ilimitada para liderar la prensa y forzar errores.

Así fue aquí, con Foden retomando el papel de delantero centro popularizado por David Silva en la Eurocopa 2012, a pesar de tener un metro setenta y cinco y nadie tenía la idea de un objetivo.

Fue, en definitiva, la selección de Guardiola más imaginable: su propia e inimitable manera de levantar las narices en las casillas del dinero viejo en el banquillo contrario, como ir a un baile de corbata blanca con una camiseta del CBGB.

Phil Foden tuvo una gran actuación durante el partido

También sugirió que Guardiola intuía dónde era más vulnerable el Real: no en el habitual centro del campo sino en la defensa, donde la ausencia del sancionado Sergio Ramos ofrecía una oportunidad al Manchester City de ganar el balón en lo alto del campo.

En este sentido, al menos, Phil Foden hizo su trabajo admirablemente.

El hecho de que ambos goles del City vinieran de un robo de posesión en el último tercio indicó con qué éxito el Manchester City logró de forma colectiva interrumpir el juego de preparación del Real.

Es posible que haya tenido menos toques que cualquier jugador del City, la precisión de pase más baja de cualquiera de sus abridores de campo, pero en muchos sentidos eso apenas resta importancia a su importancia.

Sin el balón, a menudo era el delantero más lejano, hostigando a Raphaël Varane y Éder Militão y cortando el suministro a Casemiro (todos los cuales tenían juegos horribles). Cuando el Man City ganó el balón, mientras tanto, retrocedió, deslizándose entre las líneas, exigiendo el balón y dejándolo caer económicamente.

No era un papel natural para él. No es el cazador furtivo más instintivo en el área de penalti, careciendo de la carrera inteligente y contorneada que Sergio Agüero, Gabriel Jesus y Raheem Sterling ofrecen de serie. Pero con algo de entrenamiento, ¿quién puede decir que no podrá llegar allí eventualmente? Foden ha ofrecido ahora demasiadas actuaciones seguras en los grandes juegos para sugerir que su progreso es accidental.

Y, sin embargo, ha llegado a un ritmo tan mesurado y racional que no parece nada inusual que se le pida a un mediocampista inglés de 20 años que no haya jugado en la Champions League en los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid.

Pero subraya su mayor logro: esperar el momento oportuno, mantener la cabeza fuera del agua, seguir creyendo que, eventualmente, uno de los mejores equipos de clubes que jamás haya adornado el juego inglés le encontraría un papel regular.

Díaz, ahora en la Real, fue un suplente inutilizado para este juego. El Dortmund de Sancho ya había sido eliminado de la competición. Mientras tanto, a mitad de la segunda mitad, el tablero subió. Foden se había marchado. Bernardo SIlva estaba encendido.

