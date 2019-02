Pesista Lydia Valentín es premiada siete años después

La halterófila española Lydia Valentín recibió este jueves una medalla de Oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, esto luego de que descalificaran por dopaje años después a las levantadoras que conformaban el podio.

La española también fue ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 y plata en Beijing 2008 por dopaje de las tres competidoras que la precedían, por lo que había quedado cuarta en la categoría de -75 kg.

Sus compañeras descalificadas fueron la kazaja Svetlana Podobedova (oro), la rusa Natalya Zabolotnaya (plata) y la bielorrusa Irina Kulesha (bronce).

En este sentido, Lydia recibió la medalla de oro en un acto en la sede del Comité Olímpico Español (COE) un año después de que también se colgara de la misma manera la plata de Beijing 2008.

"No he preparado nada, solo quiero agradecer el trabajo de todas las peronas que han hecho posible que hoy me cuelgue esta medalla"- Comentó la deportista.