Perro Bermúdez y Paco Villa se disculpan tras críticas a Baños y el América

No pasaron ni 24 horas para que el Perro Bermúdez y Paco Villa se tuvieran que disculpar por las fuertes críticas a la gestión de Santiago Baños, actual directivo del Club América.

Fue la pasada noche del viernes cuando los comentaristas de TUDN se lanzaron contra el América y su peculiar forma de negociar los refuerzos para el Clausura 2022.

Los experimentados narradores se "unieron" con la afición contra Santiago Baños, asegurando que éste ya no funciona en el América.

Como era de esperarse, los comentaristas ofrecieron una disculpa en sus redes sociales, donde además invitan a Santiago Baños para debatir sus planes en el América.

"Ofrezco una sincera disculpa al Club América, a su directiva y en especial a Santiago Baños, por las opiniones personales expresadas en el día de ayer" se lee en un comunicado.

Y las disculpas continuaron...

"Con respecto a las necesidades de jugadores y las negociaciones que pueda estar llevando la directiva durante la ventana de contrataciones"...

Quienes no están nada contentos es la afición, pues éstos presumen que Televisa, al ser los dueños del América, intervinieron para censurar las críticas del Perro y de Villa, a tal grado de que ambos escribieron las mismas palabras de "disculpas" en las redes.

Por si no lo recuerdas, ambos comentaristas debatieron frente a Enrique Borja, jugador legendario del América, la gestión que ha hecho Santiago Baños para la llegada de refuerzos al club azulcrema.

“De veras, ¿en todo el planeta no hay un extremo derecho...?, de veras es increíble. O no tienen lana o la directiva no funciona", comentó el Perro.