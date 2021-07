Permitirán a las atletas que amamantan traer a sus bebés a los Juegos de Tokio

Los atletas que estén amamantando podrán llevar a sus hijos pequeños a los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón. Los Juegos, que ya se han retrasado un año debido a la pandemia de COVID-19, no permiten invitados internacionales, incluidos amigos y familiares.

La maratonista Aliphine Tuliamuk, quien actualmente está amamantando a su hija Zoe de 4 meses, escribió en Instagram que no quería elegir entre quedarse con su hija o competir en Tokio.

Atletas podrán llevar a sus bebés

La jugadora de baloncesto canadiense Kim Gaucher dijo en un emotivo video a través de sus redes sociales que estaba "siendo obligada a decidir entre ser una madre que amamanta o una atleta olímpica". Diez atletas de los Estados Unidos son madres, incluida la velocista Allyson Felix y el jugador de fútbol Alex Morgan.

El pasado miércoles por la mañana temprano, los organisadores de Tokio 2020 emitieron un comunicado elogiando a los atletas que eran padres y anunciando que se haría una excepción para las que amamantan.

El comunicado del Comité Organizador de Tokio 2020 dijo que "las medidas adecuadas regirán su entrada al país", pero no especificó cuáles serían esas medidas. Los niños lactantes no podrán ingresar a la Villa Olímpica o Paralímpica, que está "restringida para todos los participantes de los Juegos que no sean atletas y oficiales de equipo" y, en cambio, deberán permanecer en "alojamientos privados aprobados por Tokio 2020".

El Comité Olímpico Internacional dijo HOY que las madres lactantes podrán permanecer fuera de la Villa Olímpica en ese alojamiento privado, y agregó que los atletas podrán "traer un cuidador o un compañero para ayudarlos", según Molly de NBC. Cazador. El Comité Organizador de Tokio 2020 no ha emitido más información.

