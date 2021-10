Pep Guardiola opina sobre la posible llegada de Xavi al Barcelona

El Barcelona está cada vez más cerca de que Xavi Hernández sea su nuevo director técnico, y el tema inevitablemente tendría que ser abordado por Pep Guardiola, uno de los entrenadores más exitosos en la era contemporánea del club.

Diversos medios españoles aseguran que la directiva ya escogió al campeón del mundo y que este ya habría dado el sí al equipo de sus amores, a pesar de que aún tiene un contrato con el Al-Sadd de Catar.

En medio de los rumores sobre cuándo podría Xavi Hernández tomar el cargo, Guardiola manifestó su apoyo para que su expupilo y ahora colega ocupe el importante vacío que Koeman dejó en el Barcelona.

Pep Guardiola sobre la llegada de Xavi al Barcelona

Pep cree que Xavi tiene más experiencia de la que él tenía cuando llegó al Barcelona.

El actual entrenador del Manchester City confía en que El Maestro tiene la experiencia suficiente y todo lo que se necesita para tomar el reto.

“No tengo ninguna duda de que (Xavi) está listo para hacer el trabajo. Conoce la casa, el ambiente, lo que es muy importante en este rol. Conoce el juego, tiene pasión. Y ahora mismo tiene más experiencia de la que yo tenía cuando asumí el control del primer equipo del Barcelona”, dijo Guardiola en conferencia de prensa.

Pep precisó que el público suele olvidar que la fortaleza de un equipo no solo depende del entrenador, sino que es la plantilla y su compromiso lo que definen el éxito.

“La gente todavía no entiende o olvida que no somos los responsables de todo. Nuestra influencia es menos de lo que la gente cree. Es la calidad de los jugadores. El éxito que yo he tenido en Barcelona es por la calidad de los jugadores que tenía, Xavi incluido. Esa es la única razón. Es la calidad de los jugadores”.

Xavi merece ir al Barcelona

Rumores afirman que Xavi podría llegar al Barcelona el 1 de noviembre.

Por último, el estratega deseó lo mejor para Xavi en caso de que se concrete su llegada al Barcelona.

“Lo único que deseo, si Xavi será el nuevo entrenador, como es el Barcelona, le deseo lo mejor. Y ojalá pueda, paso a paso, regresar al equipo donde merece estar”. La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.