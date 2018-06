Pep Guardiola asegura que nunca dirigirá a España

Pep Guardiola ha declarado que nunca dirigirá a la Selección de España, porque nunca se lo pedirán, pero dice que no se arrepiente de haber jugado en España y asegura que su profesionalismo está primero.

"Nunca seré entrenador de España porque nunca me lo ofrecerán. No me arrepiento de haber jugado para España. Yo soy del Barça y he entrenado el Bayern y ahora el Manchester. Antepongo mi trabajo y profesionalidad a cualquier otra cosa", dijo Pep.

También fue cuestionado sobre si regresaría a dirigir al Barcelona, pero fue contundente al declarar que esa puerta se ha cerrado y que sería imposible que él regresara como Director Técnico del equipo.

"Como entrenador imposible. Esa etapa en mi vida ya se ha acabado”, dijo Guardiola.

El Director Técnico del Manchester City, también mencionó a Lionel Messi, resaltando los atributos del argentino en el balompié e incluso aseveró que nunca existirá otro jugador como él.

“Es único. No saldrá nunca más un jugador como él.”, agregó Pep.

Además, explicó los motivos que lo llevan a declarar que no habrá otro jugador como la “Pulga”, pues asegura que este se hace responsable de sus derrotas y que no se apoya en su agente para resolver lo que no le parece.

“Y no lo digo solo por lo que hace en el campo, sino porque nunca busca excusas cuando pierde. Ni tampoco echa mano de su agente cuando las cosas no le gustan", dijo Guardiola.

Además, también habló de las acusaciones de racismo emitidas en su contra por el jugador yaya Touré, quien hace unos días declarara que Pep Guardiola no lo alineaba por su color de piel y no por problemas físicos como aseguraba el entrenador.

"Es mentira lo que dijo y lo sabe. Estuvimos juntos dos años y es ahora cuando lo dice. Nunca me lo dijo en la cara", señaló Pep Guardiola.