Pep Guardiola: "Me quedaré en el Manchester City y la próxima temporada también"

El entrenador catalán, Pep Guardiola, confirma su voluntad de cumplir el contrato que lo vincula al club inglés, Manchester City, hasta 2021: "Incluso si sale mal, no me iré". Estas fueron palabras que declaró el estratega quien tiene a su equipo en el segundo lugar de la tabla general con 47 puntos muy por debajo del Liverpool quien liderea la punta del iceberg.

Pep Guardiola también será el gerente del Manchester City la próxima temporada y él mismo lo confirma. El técnico catalán, de hecho, quería reiterar su deseo de cumplir el contrato que expira en 2021 hasta el final a pesar de los rumores de que podría usar una cláusula para abandonar Manchester en junio.

Pep Guardiola: "Me quedaré en el Manchester City y la próxima temporada también"

"Me quedaré en el Manchester City".

"Incluso si sale mal y no calificamos para la próxima Liga de Campeones, no me iré", dijo Guardiola, en su cuarta temporada al timón de los Citizens. "Lo he dicho muchas veces, a menos que el club me exima, me quedaré aquí 100% la próxima temporada también.

No digo esto porque hemos ganado los últimos dos juegos o porque hemos estado jugando mejor durante unos meses. Me gusta y Disfruto trabajando aquí. Para un entrenador hay buenos y malos momentos, nadie siempre gana, lo que importa es lo que se puede hacer en el futuro y cómo se puede mejorar ".

Pep Guardiola: "Me quedaré en el Manchester City y la próxima temporada también"

Te puede interesar: Higuaín declaró que desea ganar la Champions League antes de retirarse

Por supuesto, con el Liverpool en +14 y una carrera aún por recuperar, el Premier parece haberse ido. Guardiola, de hecho, admite: "Han ganado 20 de 21 juegos, mejor concentrarse en lo que podemos hacer desde aquí hasta el final en el campeonato y en otras competiciones". Pep cree en su equipo y no duda en que el siguiente torneo les vaya mejor.

Pep Guardiola: "Me quedaré en el Manchester City y la próxima temporada también"

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana