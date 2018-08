Pentagón Jr. afirma que Psycho Clown es una ilusión en AAA.

El festejo de Triplemanía XXVI tiene en juego cuatro máscaras y cada uno de los gladiadores tiene en la mira la del acérrimo rival, Pentagón Jr. desea vencer a Psycho Clown; de quien afirma es una mentira para la AAA.

“Regreso por lo que me corresponde, para que vean que es una falsa ilusión que Psycho Clown es la cara de la empresa y como ellos creen eso yo vengo a destrozarlo y a quitarle su máscara”.

Cabe recordar que Pentagón Jr. no solamente va a participar en Triplemanía XXVI, sino que de igual forma estará siendo parte del elenco del Aniversario 85 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL); siendo el primero en la historia en participar en ambos eventos.

“Se ha dado la oportunidad, no sé si estaré encabezando la lucha del Aniversario pero ya estamos confirmados, solo estoy esperando que me den una gran lucha, no lo dudo porque sabemos que el CMLL tiene grandes luchadores”.