Peng Shuai está 'bien' según 'conclusión unánime' del Comité Olímpico

A medida que las preguntas continúan girando sobre el bienestar de Peng Shuai, Pound calificó la evaluación del COI como "la mejor evidencia que tenemos en este momento".

La Unión Europea dijo el martes que quiere que China entregue "pruebas verificables" de que Peng está a salvo y que lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre sus acusaciones de agresión sexual contra el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli.

Peng, una de las estrellas deportivas más reconocidas de China, acusó públicamente a Zhang de obligarla a tener relaciones sexuales en su casa, según capturas de pantalla de una publicación en las redes sociales que se eliminó desde entonces, fechada el 2 de noviembre.

Tras la acusación, Peng desapareció de la vista del público, lo que provocó que varios jugadores de tenis expresaran preocupación en las redes sociales, utilizando el hashtag #WhereIsPengShuai.

El 21 de noviembre, el COI dijo en un comunicado que su presidente, Thomas Bach, tuvo una videollamada de 30 minutos con la tres veces olímpica Peng, acompañado por un funcionario deportivo chino y un funcionario del COI.

La declaración decía que, durante la llamada, Peng parecía estar "bien" y estaba "relajada", diciendo que "le gustaría que se respetara su privacidad". El COI no explicó cómo se había organizado la videollamada con Peng y no ha puesto el video a disposición del público.

La Unión Europea ha comentado que la "reciente reaparición pública de Peng no alivia las preocupaciones sobre su seguridad y libertad".

Cuando se le preguntó cómo puede estar seguro de que las apariciones de Peng Shuai no son escenificadas, Pound, que no ha visto imágenes de la llamada, le dijo a Erin Burnett de CNN: "Hay muchos países en los que no se puede salir fácilmente del país. Creo que mucho de eso es especulación ".

Hablando de los que están en la llamada, dijo: "Lo que tenemos son pruebas contundentes como las que podemos tener y sentir. Estas son personas que se han enfrentado a los atletas y la presión.

La comunidad internacional y varias luminarias del deporte han expresado su preocupación por la estrella del tenis chino.

"Pueden saber si alguien se está comportando bajo presión o no.

"Su conclusión unánime fue que ella estaba bien. Y solo pidió que se respetara su privacidad por el momento", dijo.

Pound le dijo anteriormente a Christiane Amanpour de CNN que estaba "desconcertado" por la reacción a una videollamada entre Peng y el presidente del COI, Bach.

Dijo que la evaluación del COI de Shuai era "la mejor evidencia que tenemos en este momento".

"Confiaría en el juicio combinado de los colegas", dijo Pound, y agregó que fue "una conversación entre cuatro atletas olímpicos" y que sus colegas se habrían dado cuenta si la conversación no fuera "relajada".

La directora de Human Rights Watch en China, Sophie Richardson, denunció el papel del COI en la colaboración con las autoridades chinas en la reaparición de Peng, mientras que el director de la Asociación de Tenis Femenino (WTA), Steve Simon, dijo que la intervención del COI es insuficiente para disipar las preocupaciones sobre la seguridad de Peng.

El caso de Peng también ha planteado difíciles cuestiones diplomáticas para China, que albergará los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 entre el 4 y el 20 de febrero.

A fines del mes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que el gobierno esperaba que se detuvieran las "especulaciones maliciosas" sobre el bienestar y el paradero de Peng, y agregó que su caso no debería politizarse.

China en silencio sobre caso de Peng Shuai

Las autoridades chinas no han reconocido las acusaciones de Peng Shuai contra Zhang y no hay indicios de que se esté llevando a cabo una investigación. No está claro si Peng ha reportado sus acusaciones a la policía.

Zhang ha mantenido un perfil bajo y se ha desvanecido de la vida pública desde su retiro en 2018, y no hay información pública relacionada con su paradero actual.

Antes de retirarse como viceprimer ministro, Zhang fue el jefe de un grupo de trabajo del gobierno chino para los Juegos de Beijing. En el cargo, inspeccionó las sedes, visitó a los atletas, desveló los emblemas oficiales y celebró reuniones para coordinar el trabajo de preparación.

Zhang se reunió anteriormente con el presidente del COI, Bach, en al menos una ocasión, y los dos fueron fotografiados juntos dándose la mano en la capital china en 2016.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Peng Shuai como que habló con jefe del COI en videollamada, pero continúan preocupaciones.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.