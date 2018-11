¡Pelea! León responde a comunicado de Mauro Boselli donde dice que no renovará contrato

El aún capitán Mauro Boselli de León publicó a través de su cuenta oficial de twitter que no llegó a un acuerdo de renovación de contrato con su actual equipo, pues según el delantero no es un tema de “importancia para el club”, además de que dejó claro que lo económico no fue impedimento para que siguiera ligado con los esmeraldas pues ni si quiera existió una negociación, equipo con el que permanecerá sus últimos seis meses que tienen pactados.

Al atacante de 33 años de edad le restan seis meses de contrato e informó que su intención es cumplir lo pactado y despedirse del León en el Clausura 2019.

El delantero llegó al 2013 al futbol mexicano para firmar con los esmeraldas, equipo con el que consiguió el bicampeonato, además de tres títulos de goleo.

Horas más tarde, llegó la respuesta por parte del club esmeralda por el mismo medio y es que a través de la cuenta oficial de Club León fue publicado un comunicado asegurando que la renovación de su contrato siempre estuvo dentro de los planes de la redacción.