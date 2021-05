Pelé vs Maradona, ¿quién fue el mejor jugador de fútbol del mundo?

Edson Arantes Do Nascimiento, mejor conocido como ‘Pelé’ y Diego Armando Maradona son considerados como dos de los mejores jugadores de fútbol de toda la historia, por lo que no sorprende que los fans siempre realicen debates de Pelé vs Maradona para decidir quién fue mejor.

El ex jugador brasileño y el fallecido astro brasileño son conocidos en todo el mundo por su increíble habilidad en la cancha con el balón, pero de siempre ha existido la duda sobre quién se lleva el título del mejor jugador del mundo.

Ahora te hablaremos sobre las opiniones en redes sobre Pelé y Maradona, donde te revelaremos si Diego Armando Maradona pudo superar al astro brasileño o se quedó atrás en la cancha y tuvo que cederle el título del rey del fútbol a nivel mundial.

¿Quién es el mejor jugador de la historia Pelé o Maradona?

La rivalidad entre los jugadores siempre fue sana

Diego Armando Maradona es considerado mejor que Pelé, esto de acuerdo a una encuesta que realizó la FIFA sobre el jugador del siglo, donde ‘el 10’ ganó el primer lugar de dicha competencia con un total del 56.60% de preferencia, mientras que pelé obtuvo el segundo lugar con 18.53%.

Asimismo, en dicha lista, Eusébio ocupó el tercer lugar, Roberto Baggio el cuarto puesto, Romario el quinto, Marco Van Basten el sexto lugar, Ronaldo el puesto 7, Franz Beckenbauer el octavo, Zinedine Zidane el noveno y Rivaldo el décimo, y aunque los brasileños dominaron el top 10, Maradona fue votado como el mejor de todos.

¿Qué dijo Pelé cuando murió Maradona?

Pelé demostró el respeto que le tenía a Maradona cuando se enteró de su muerte

‘Ciertamente un día chutaremos un balón juntos en el cielo’, fue la frase que dijo Pelé cuando se enteró de la muerte de Diego Armando Maradona, dejando en claro el gran respeto que tenía por su colega en el fútbol, y dio su pésame tras la lamentable pérdida.

Al leer artículos de Pelé vs Maradona podría creerse que los jugadores eran enemigos, sin embargo esto no está ni cerca de la realidad, pues el brasileño siempre tuvo un gran aprecio por Maradona, e incluso declaró que es y será mucho mejor que Messi.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.