Pelé vs Chivas ¿Cuántos goles hizo ‘El Rey’ al ‘Rebaño Sagrado’?

‘El Rey’ del fútbol ha muerto, este jueves 29 de diciembre, la mítica leyenda brasileña falleció, estremeciendo al mundo del deporte y dejando un gran vacío en los corazones de los aficionados. Cuando alguien fallece, los recuerdos son los únicos que nos queda de ellos, por suerte, Pelé dejó una vasta cantidad de memorias gratas.

En La Verdad Noticias, te contamos que el futbol mexicano tuvo la oportunidad de enfrentarse a ‘O Rei’, grandes clubes de nuestro país como las Chivas, América, León y Atlas lograron medirse ante ‘El Rey’, sin embargo, hubo un equipo al que Pelé logró 7 anotaciones 6 partidos.

El ‘Rebaño Sagrado’ tuvo la oportunidad de jugar contra Pelé en 6 ocasiones, pero el partido que sobresalió más fue el de Santos vs Chivas de 1959, pues en este encuentro, ‘El Rey’ hizo un ‘Hat-Trick’. En aquel evento, las Chivas perdieron ante el equipo de Brasil con un marcador de 4-2. Fue la primera vez que los rojiblancos se enfrentaron a Pelé.

Más juegos entre Pelé y las Chivas

En 1961, fue la segunda vez que el club mexicano se midió antes el Santos; en esta ocasión Pelé no anotó ningún gol. No obstante, en los siguientes 4 encuentros que las Chivas recibieron a ‘El Rey’, ya sea con el Santos de Brasil o con la ‘Verdeamarela’, Edson Arantes do nascimento, marcó un gol en cada partido.

¿Cuántos ‘Hat-Trick’ hizo Pelé?

Durante la trayectoria deportiva de Pelé, la estrella brasileña logró hacer 1,200 goles, y de esas anotaciones, en 92 ocasiones fueron ‘Hat-Tricks’. Ahora, Pelé está muerto, pero su legado vivirá por siempre.

