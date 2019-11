Pelé relata cómo vivió el mundial de México 1970

Justo cuando el ‘Rey’ del futbol tenía en mente retirarse, fue convocado para participar en el evento futbolístico más grande y transmitido en el mundo. Pelé recuerda que ha sido el mejor mundial que jugó y está convencido de que participar en dicho certamen fue un regalo divino.

El mundial de México 1970 vive en el corazón de Edson Arantes do Nascimento, porque después de llegar al punto de sentirse inseguro a causa de las lesiones sufridas, llegó su máximo momento de brillo, "Hay que decir que la razón por la que dije que ya no iba a jugar con la selección fue debido a mi lesión en el Mundial de Inglaterra 1966. Pensé que después de tantas lesiones, no estaba seguro de si iba a estar en condiciones de seguir jugando”.

'O Rei' es considerado El deportista del siglo XX

"Por eso pensé que podría retirarme. Pero cuando llegó el Mundial del 70, me sentía bien y le dije a mi familia y amigos de Santos FC: 'Bueno, está todo bien, si me convocan, iré'. Y eso fue lo que sucedió y fue un regalo de Dios. Fue lo mejor para mí”

Mucho antes del campeonato del mundo en 1970, Pelé ya era considerado uno de los mejores jugadores, y es que con la selección brasileña ya había participado en al menos 3 mundiales, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. De los tres mundiales disputados, en sólo uno Brasil no consiguió la copa, y fue precisamente el de 1966.

"La historia de esa Copa del Mundo de 1970 es que había más euforia, más expectativa. En mi caso, porque tenía una lesión y no estaba seguro de si iba a jugar. Gracias a Dios que me recuperé. Y gracias a Dios que Brasil también llegó bien. Esas son cosas que no tienen explicación. Solo Dios puede explicar exactamente lo que sucedió. Entonces, es algo difícil de decir. Fue un regalo que Dios me dio", finalizó el ‘Rey’ Pelé.

