Pelé reaparece y asegura sentirse mejor tras extirpación de un tumor

Tras casi dos meses de abandonar el hospital tras la extirpación de un tumor el ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento mejor conocido como “Pelé” reapareció en sus redes sociales por donde envió un especial mensaje a sus seguidores sobre su actual estado de salud.

La leyenda del futbol compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram , la cual acompañó de una fotografía en la que se le observa con una mascarilla y con la dejó ver cómo luce físicamente tras ser sometido a una extirpación de un tumor en el colón.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, apenas el 23 de octubre, el ex jugador celebró sus 81 años de vida en medio de homenajes y con un delicado estado de salud tras salir del hospital.

Pelé reaparece y habla sobre su salud

El ex jugador reapareció en redes sociales.

En el mensaje enviado a sus seguidores, el brasileño dijo sentirse “cada día mejor”, esto a casi dos meses después de salir del hospital y ser sometido a una extirpación de un tumor en complicada cirugía.

“Amigos, ha pasado un tiempo desde que hablamos. Quiero que sepan que estoy bien. Me siento cada día mejor… No creo que ni siquiera la mascarilla pueda ocultar mi felicidad. Muchas gracias a todos los que me envían buenas energías todos los días.

Y es que, pese a que el ex jugador no dio ningún indicio de cómo está progresando su quimioterapia, todo indicaría que la leyenda del futbol está evolucionando positivamente pese a sus 81 años de edad.

¿Cuántos mundiales ganó Pelé?

El brasileño hizo historia en los mundiales.

Edson ha sido uno de los futbolistas más icónicos de la historia y si hay algo que puede presumir es haber ganado tres Mundiales de Fútbol en 1962, 1966 y 1970, siendo el último mundial de México 1970 en donde debutó anotando cuatro goles.

Pelé, quien festejó recientemente su cumpleaños número 81, anunció en septiembre pasado que se sometería a quimioterapia por un tumor que fue descubierto mientras pasaba por controles médicos de rutina en Sao Paulo, por lo que recientemente reapareció en sus redes sociales por donde dijo sentirse mejor.

