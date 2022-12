Pelé habla: Fuera monopolios y ventajas ilícitas en el futbol. Charla con Héctor Quispe (Foto: Especial)

Pelé habló. Lo hizo con la contundencia de sus remates a gol al referirse a los monopolios y ventajas ilícitas en la industria del futbol. Edson Arantes do Nascimento vertió conceptos para mejorar su amado deporte y el mundo en general, en una serie de charlas exclusivas.

Quien esto escribe tuvo acceso a O Rei a lo largo de unos cuatro años como integrante de diferentes medios informativos en los que el reportero tuvo la fortuna de tener encuentros exclusivos con el astro, fallecido a los 82 años de edad, el 29 de diciembre de 2022, por problemas derivados del cáncer.

No era fácil estar frente a Pelé. En ocasiones la relevancia del evento, la preponderancia del medio o la pericia del profesional que insiste en tener la nota ayudaron para lograr cuatro encuentros con él y tres entrevistas periodísticas en forma mano a mano entre 1998 y 2001.

Siempre sonriente, con su voz grave y tono paternal con el que pronunciaba un español perfecto, aun con el semblante cansado por tener que atender a innumerables informadores en cada momento, a veces en filas interminables o citas programadas por las marcas patrocinadoras que confiaban en él en cada magna competición.

Nunca perdió la caballerosidad ni el talante. Su calidad de astro inmortal del futbol contrastaba con su sencillez y don de gentes. Un emperador único.

A continuación, este redactor comparte para La Verdad Noticias el resumen de esos momentos únicos que quedaron registrados para los diarios Reforma, Esto y la cadena continental de televisión Panamerican Sports Network (PSN).

La pretensión es poner a la vista los pensamientos de Pelé en cuestiones que a través de los años pueden tomarse como vigentes. Así que, a manera de instructivo, úsese para explicar o contextualizar lo que el lector recuerde y que sucede aún en estos días.

NO a los monopolios dueños de equipos

Los monopolios en el futbol deben acabarse, porque las empresas no deben acaparar en poseer más de un equipo, y la FIFA debe reglamentar esto en junio, en reunión especial para el caso, expresó el Rey Pelé.

Desde Zurich, sede del máximo organismo futbolístico, Edson Arantes do Nascimento emitió su postura. A pregunta expresa sobre el ejemplo de Televisa, en ese momento (1999) dueña de tres clubes de Primera División, Pelé dijo que la FIFA deberá tomar acción, pues los monopolios deben extinguirse, como lo pide la “Ley Pelé” que él mismo elaboró hace años y que fue aprobada por el Ministerio de Deportes de Brasil para entrar en vigor en el 2000.

—En México hay empresas que poseen más de un equipo de futbol. ¿Qué debe hacerse?

“Cuando yo estaba en el Ministerio de Brasil, que estábamos aprobando la Ley Pelé, la cual se aceptó (…), también buscábamos una manera de impedir los monopolios.

“Pero es un asunto muy difícil de realizar, porque si usted tiene una democracia o un libre comercio, es lo mismo que los bancos, las empresas privadas o las grandes empresas. Usted no puede impedir que un banco compre a otro banco, que una gran red de supermercados compre otro”.

La Ley Pelé se promulgó el año pasado en Brasil con la pretensión de reestructurar y moralizar el deporte de ese país.

“Los monopolios deben extinguirse por el bien del futbol mundial”, sostuvo con tono solemne.

No veía el VAR como algo positivo

El Rey no estaba de acuerdo con la idea de dos árbitros centrales, pero si en colocar dos atrás de las porterías, entre las innovaciones en estudio de la FIFA, según la charla sostenida con él el 2 de marzo de 1999.

Rumbo al inicio del nuevo siglo no veía como algo viable ni lógico que las jugadas se vieran por repetición, tal como sucede ahora en el sistema de asistencia arbitral por video, es decir, el VAR, por sus siglas en inglés.

Sugirió que mejor se debían colocar atrás de cada portería, dos "jueces de línea de fondo", para supervisar lo que ocurra en jugadas dudosas sin recurrir a la imagen electrónica, que ocasionaría pérdida de tiempo.

Pelé opinó tras el evento donde la firma Mastercard su patrocinio oficial por los próximos cuatro años, y donde Pelé era la imagen. El gran astro brasileño reconoció que su idea está inspirada en el tenis. Con ello, los jueces por partido se incrementarían de tres a cinco, pero O Rei expuso que para que se progrese en el aspecto arbitral, primero se debe profesionalizar a los silbantes.

"Esta fue una discusión para que FIFA pudiera trabajar mejor, es decir, con más profesionalismo. Muchos defendieron que se necesitaban dos árbitros en la cancha, otros que era mejor una cámara de televisión para grabar los lances (tiros). Y todo eso no tuvo una definición.

"Yo, particularmente, salí con otra idea, que en vez de poner dos árbitros, dejar uno y colocar atrás de cada portería un árbitro. Como hay los árbitros (auxiliares) de línea, votaría por otros”.

“Sería mucho más fácil que un aparato de televisión, por ejemplo, porque se tendría que parar el partido para ver y decidir. Esto en el futbol es imposible", expresó. Pelé dijo que se inspiró en el deporte blanco, donde se ve que hay árbitros de línea de fondo para ver los servicios, si salen bien o no.

"Hay que pensar en profesionalizar a los árbitros. Ustedes saben de los grandes problemas que tuvimos en los últimos cinco años, no sólo en el Mundial (Francia 1998), en nuestros estados también, todos los problemas fueron por arbitraje, estos fueron muy bajos, sin criterio, en cada país cada árbitro pitando de la manera que él quería, sin criterio", acusó Pelé.

Mastercard firmó un millonario nuevo contrato de patrocinio con la FIFA y el Mundial 2002 que coorganizaron Japón y Corea del Sur.

Fue el cuarto con esta compañía, que además presentó su diseño 1999 una estampa del Rey Pelé en plena acción. La gráfica corresponde a una acción del astro realizando un puntapié de bicicleta espectacular durante un juego de 1965, lograda en un amistoso ante Bélgica en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro. El presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado, como primer gran preparativo rumbo a la primera Copa del próximo Siglo.

Siempre se espera mucho de México, pero no da el estirón

México está a la mitad del desarrollo de las grandes potencias a nivel mundial como Brasil y Argentina, pero siempre le falta el último paso, así lo afirmó Pelé.

El más grande futbolista que ha dado la historia reflexiona y cuenta que aún no se puede explicar por qué los mexicanos quitaron a Bora Milutinovic a medio año del gran evento, cuando había hecho las cosas tan bien.

"Estamos al inicio de la Copa del Mundo y Brasil abrirá. México tiene su chance, es difícil su llave, su grupo, pero los latinos debemos creer que todo puede pasar en un Mundial, pueden haber muchas sorpresas.

“Argentina es muy buen equipo, de la clase de Brasil. México está a la mitad del desarrollo de éstos, como lo ha estado a lo largo del tiempo, aunque trata de dar algo más. Colombia está al nivel que México, siempre se ha esperado mucho de ellos pero no le hemos visto nada", rió.

—¿Qué cree que le ha faltado a México a lo largo del tiempo, al no incrementar su desarrollo a lo largo de tanto tiempo?

"Es difícil un Mundial, porque un campeonato de selecciones es justo, son siete partidos y los equipos tienen que estar preparados. Ya hay equipos que lo están, que están acostumbrados a llegar a la Final, a disputar para vencer", mencionó mientras se rascaba por detrás de la nuca para luego acariciarse la solapa derecha del saco de su impecable traje azul marino, como para aplacar la mínima arruga.

“En mi análisis de América Latina, México ha alcanzado el mismo nivel do Brasil, Argentina.

“Por ejemplo. ahorita vemos a Brasil, a quien se le ha apuntado corno el mejor equipo. El Mundial siempre es una caja de sorpresas. Uno tiene que ir con confianza y procurar hacer en el primer partido lo mejor, donde es más importante lo espiritual, para procurar adquirir confianza y la parte de concentración psicológica para seguir el campeonato”.

Con su amabilidad característica, el hombre que fue condecorado como Rey del futbol mundial durante su participación en el Mundial México 1970, en el cual condujo Al Scratch do Oro para adjudicarse el tricampeonato del mundo y el trofeo Jules Rimet, Pelé habló del cambio de director técnico del Tri en plena cuenta regresiva a Francia 1998. Esos cambios desconciertan, dijo.

“Bora era el entrenador. Lapuente vino y yo estuve ahí. Cuando México jugó contra Estados Unidos en el partido de clasificación que terminó 0-0 en el Estadio Azteca.

'Ahora México tiene que presentar ahora su primer partido, que será vital en sus aspiraciones.

El embajador de Mastercard para esa edición de la Copa del Mundo, habló de las diferencies que hay entre los ídolos de antaño en el orbe futbolístico y los que hoy se dan a 'cuenta gotas'.

“Los jugadores de ahora ganan mucha plata en la publicidad. la televisión, transmisiones y eso es normal. No hay problema hasta que por estar con esta presión. de ganar alrededor del futbol, muchas veces los jugadores y entrenadores y la gente en torno a este deporte no tienen tiempo para que los jugadores toquen el balón.

"El jugador hoy hace contratos por todo, desde una cerveza y no tiene el tiempo que teníamos los que antes jugábamos futbol. Huy por eso vemos que los jugadores no duran mucho tiempo en un equipo, porque las surgen contratos millonarios que no pueden dejar de aceptar.

“En mi tiempo. los futbolistas hacíamos fichas por no menos de cinco años”, comenta O Rei.

Pelé emitió su postura sobre que el suizo Joseph Blatter le ganó al sueco Lennart Johansson la presidencia de la FIFA en 1998.

“No vi antes un proyecto tan bien definido como el de Johansson. Ahora al futbol se le hacen muchos cambios, pero de nada se le consulta al jugador. que es quien lo vive. Nosotros pensamos que es mejor la democracia en el futbol y vamos para allá”, afirma.

—¿Existe la amenaza de volver al futbol como una actividad para burgueses?

“No, creo que todos buscamos lo mismo”, dijo y guiñó el ojo.

'México me encanta'

En el último tramo hacia el Mundial de 2022, Pelé se dio el tiempo de hablar de México y su afición para el diario ESTO, en un descanso de grabaciones para la cadena PSN, en la que participaba como entrevistado de otro gran astro, el mexicano Hugo Sánchez.

“México me encanta. Siempre tuve el gusto de considerar a México como Brasil, como un segundo país, porque el cariño de la gente es el mismo. Cuando participamos en el Mundial de México 1970 estábamos concentrados en Guadalajara y todo era una belleza. Y luego tuvimos la fortuna de ganarlo en el Estadio Azteca y suempre nos sentimos en casa.

“Siempre deseo que le vaya bien a México. Platicar con Hugo es platicar con México. La Selección Mexicana siempre juega bien, pero las desatenciones y errores le han pasado la cuenta. Ojalá que la concentración sea mejor. Un Mundial es la máxima exigencia posible”, expresó Pelé. Tras sonreír, emitió un suspiro de tres segundos.

