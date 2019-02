Pedro Caixinha lanza comentarios misóginos

Durante la conferencia de prensa matutina del cuadro cementero, un periodista le preguntó a Caixinha su opinión sobre la posible desaparición de la liga femenil, cuestionamiento al que el portugués respondió tajante:

“No juego con faldas”

De hecho el portugués no dejó terminar la pregunta al periodista, quien dijo: "Pedro, una pregunta, en relación a lo de la Liga MX Femenil no sé si tengas una opinión..." , hasta que fue interrumpido por Caixinha, quien reiteró: "No juego con faldas".

Hasta el momento la directiva de la Máquina no se ha pronunciando al respecto.