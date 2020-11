Pedri del Barcelona asegura que el Real Madrid lo rechazó 'por no tener nivel'

Nacido en Tenerife, Pedri se ha destacado en el Barcelona esta temporada, mostrando imaginación y agudeza táctica. Ya ha jugado por la derecha, la izquierda y en el centro del tridente central de ataque para la formación 4-2-3-1 preferida del entrenador Ronald Koeman.

“Fui con el Real Madrid pero me dijeron que no tenía el nivel de calidad requerido”, dijo el adolescente a El Larguero de la Cadena SER. “Tengo que agradecer a quien me dijo que no era lo suficientemente bueno. Ahora estoy en el club que siempre amé”, agregó el centrocampista.

El jugador de 17 años también reveló cómo es compartir vestuario con Lionel Messi. “Lo que más me sorprende de Messi son las cosas que hace en los entrenamientos”, dijo. "Es como Oliver y Benji (personajes de la popular serie de manga Captain Tsubasa) pero en la vida real", agregó Pedri.

Pedri y su traspaso al Barcelona

Pedri debutó en Las Palmas con tan solo 16 años y fue ascendido al primer equipo por el técnico Pepe Mel. Debutó en agosto de 2019 ante el Huesca y marcó su primer gol un mes después ante el Sporting de Gijón, convirtiéndose así en el goleador más joven de la historia del club.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Pedri jugó 37 partidos con Las Palmas la temporada pasada, anotando cuatro goles y contribuyendo con siete asistencias, para ganarse un traspaso de 5 millones de euros al Barcelona y las glamorosas luces del Camp Nou.