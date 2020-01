Pedrada de Carlos Rodriguez a Chivas "todos quieren jugar en ese equipo"

El futbolista de Monterrey Carlos Rodríguez, dio sus primeros pasos en el balompié en una escuela de Chivas, pero esta no era filiar del Gudalajara. De ahí vio una mejor opción en mejor irse a una de Rayados por la amistad que hizo con sus compañeros, pero ahora afirma que "todos quieren jugar en ese equipo".

"Vi notas que decían que Chivas me había dejado ir, pero es una escuelita que está muy cerca de mi casa, que no es filial de Chivas, es punto y aparte. Estuve ahí porque jugaba con una categoría más arriba, porque aún no había mi categoría, empecé ahí. Ahí estuve cuatro años, pero a los nacionales y eso iba con Monterrey hasta que ya le dije a mis papás que estaba muy a gusto con los amigos que hice, ahí ya seguí con los de mi categoría. Me tocó un torneo de Copa Bimbo Rayados, donde me visorearon. Ese es el tema de Chivas, empecé ahí más que nada por la cercanía que tenía y obviamente es el equipo que es Chivas, que todo jugador mexicano también quiere jugar ahí", dijo en una entrevista para ESPN.

Todos quieren jugar para Chivas.

Carlos Rodríguez ya le externó a Jaime Lozano, quien es el entrenador de la selección mexicana Sub-23, su deseo de participar en el Tri que buscará su boleto para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Me tocó una concentración ir a la Sub-23, ahí el técnico me preguntó si era un sueño para mí jugar esas olimpiadas, le dije que sí. Hablando con otros compañeros de selección, como Araujo, que a él le tocó vivir, dice que es lo más parecido a un Mundial, que es una experiencia única inolvidable y bueno sé que puede ser la única vez que pueda jugar unas olimpiadas y obviamente tengo ese sueño de estar ahí", expresó.

Rodriguez aún tiene el sueño de irse a jugar a Europa, del que es seguidor desde infancia, en especial por la Liga de España, aunque también le llama la atención el nivel que hay en Inglaterra y en Italia.

"El sueño de todo futbolista y todos lo dicen es estar en el fútbol europeo. En lo personal, desde muy pequeño me ha gustado la Liga española, no sé si sea por el estilo de fútbol que se juega en esa Liga. Equipos como el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid... sigo de cerca desde muy chico. Hay otras ligas como la Premier League, que sabemos que en España tal vez sea un poco más lo primeros cuatro equipos que siempre son los primeros cuatro y tal vez la Premier League sea un poco más competitivo. La italiana también tiene un nivel bueno, como hay otras ligas allá que sabemos de su nivel", indicó.

"El día que llegue una oferta formal, el club está en toda la disposición en que nosotros sigamos triunfando, eso lo tengo claro, no creo que nos detenga o nos cierre las puertas a ese sueño que tenemos", dijo.

