Pavel Pardo lanza CRÍTICA al América de Miguel Herrera.

El conjunto del América la noche de ayer quedó eliminado en las Semifinales de la Copa por México tras perder por marcador de 4-3 ante las Chivas, por ello uno de los ex americanistas más recordados en los últimos años, Pavel Pardo, voz autorizada dio una dura crítica en contra del cuadro de las Águilas que dirige Miguel Herrera por la eliminación ante el acérrimo rival.

Las Águilas cayeron 4-3 ante las Chivas y ante la situación de haber jugador tres duelos ante los rivales más importantes de los de Coapa (Pumas, Cruz Azul y Chivas) y no poder ganar uno de los tres compromisos; el mediocampista que fuera Campeón en el Verano 2002 y Clausura 2005; Pavel Pardo Segura, explotó por el funcionamiento del equipo la noche de ayer y además por no poder ganar ante los equipos mencionados.

Y es que el ex futbolista del América y de la Selección Mexicana no puede concebir que el equipo de Coapa con la exigencia que se tiene en dicha institución no haya podido doblegar a sus tres grandes rivales del balompié mexicano, los Pumas, Cruz Azul y Chivas; empatando el primero y perdiendo los siguientes dos y además aseguró que no es el equipo de las Águilas que le gusta ver.

“No importa si es pretemporada o no, se jugaron tres clásicos y ninguno se ganó. Este no es el Club América que me gusta ver”.

Dejando ver que el accionar del cuadro que dirige Miguel Herrera en esta Copa por México ha dejado mucho que desear, ya que las grandes exigencias a las que está acostumbrado el club no fueron cumplidas en la Copa por México y además que ante Cruz Azul y Chivas sumó ocho tantos en contra.