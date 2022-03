Paul Pogba fue víctima de robo; se llevaron su medalla del Mundial de Rusia

El futbolista lamentó haber perdido el recuerdo que tenía de ese importante evento/Foto: Diario AS

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, denunció que fue víctima de la delincuencia. Ya que el jugador confesó en una entrevista que la medalla que se ganó durante el Mundial de Rusia 2018 fue robada de su casa, cuando él se encontraba disputando la Champions League entre los Red Devils y el Atlético de Madrid.

El jugador francés relató este lamentable momento durante una charla con el medio Le Figaro. Entre las pertenencias que se llevaron están las joyas de su madre, pero también entre las cosas que sustrajeron se encontraba la medalla que obtuvo en la Copa del Mundo que consiguió en 2018 al derrotar con la selección de Francia al equipo de Croacia.

Ladrones entraron a la casa de Paul Pogba cuando estaba su familia ahí

Los delincuentes se robaron la medalla que el jugador ganó en el Mundial del 2018/Foto: MU

De acuerdo a lo revelado por Paul Pogba del Manchester United, este robo se realizó el pasado martes mientras se jugaba la Champions: “Había joyas de mi madre, mi medalla de campeón del mundo... Pero lo peor es que mis dos hijos estaban en casa junto a la niñera durante el incidente”, dijo Pogba.

Por lo tanto el centrocampista de 29 años de edad tuvo miedo por sus hijos, que quedaron expuestos con los ladrones: “Ella (la niñera) lo escuchó todo y llamó a mi mujer y a seguridad. Se encerró con los niños en una habitación. Ha estado asustada durante varios días”, confesó el futbolista.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, parece que Pogba no está pasando un buen momento no sólo en su vida personal, sino también en lo personal, ya que en meses recientes se ha revelado que su permanencia en el Manchester United no estaría asegurada.

¿Cuándo finaliza el contrato de Pogba?

Aún no se sabe que el United quiere seguir su contrato con Pogba/Foto: Cope

Pogba tendrá que decidir su destino porque termina contrato el 30 de junio con el Manchester United, y será ya libre para negociar con quien quiera. Aunque por ahora, no se sabe cuál será la decisión del jugador francés y del equipo inglés. Por el momento, el futbolista se encuentra con la Selección de Francia para los amistosos de fecha FIFA frente Costa de Marfil y Sudáfrica.

