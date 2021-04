Paul Pogba critica al ex entrenador del Manchester United José Mourinho

Paul Pogba ha criticado los métodos de gestión utilizados por el ex técnico del Manchester United, José Mourinho, comparándolos con el estilo adoptado por el estratega Ole Gunnar Solskjaer.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Mourinho rompió el récord de transferencia de clubes al traer a Pogba de regreso a Old Trafford en 2016. El francés fue fundamental para conseguir tres trofeos en su temporada de debut.

Sin embargo, Paul Pogba fue uno de los muchos jugadores que se pelearon con Mourinho durante su tiempo a cargo del United, sobre todo en una fila del campo de entrenamiento después de que el jugador fuera despojado de la vicecapitanía en septiembre de 2018.

El centrocampista del Manchester United elogió a Solskjaer.

José Mourinho fue despedido del Manchester United tres meses después de su desacuerdo con Pogba y reemplazado por el técnico interino Solskjaer, quien más tarde conseguiría el puesto de forma permanente.

Pogba elogió al noruego por su enfoque de gestión de hombres y utilizó la comparación como una oportunidad para apuntar a su extécnico. "Lo que tengo ahora con Ole es diferente, él no iría contra los jugadores", dijo Pogba a Sky Sports.

"Quizás Ole no los elegiría, pero no es que los ponga de lado como si ya no existieran. Esa es la diferencia entre Mourinho y Ole. "Una vez tuve una gran relación con Mourinho, pero de un día a otro eso cambió", finalizó Pogba.

