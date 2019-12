Patty López y su sensualidad con bikini (FOTOS)

Aun no asimilamos como la bella Patty López de la Cerda ya no continúa haciendo televisión, ya que muchos fanáticos le ha comentado que la extrañan en televisión y es un hecho ya que no la veremos más frente a las pantallas, sin embargo tenemos otra herramienta que sin duda es la aplicación más utilizada de los últimos meses y la podemos ver las veces que queramos, hablamos de Instagram.

En su cuenta oficial, tiene más de un millón de seguidores y sigue en incremento sus cuentas oficiales, pues la bella tapatía tiene las bases principales para acaparar la atención de público, la cuales son, enormes caderas, grandes bustos y bonito rostro, así como la fotografía que vamos a ver a continuación en donde la vemos mostrando toda la retaguardia, dicha fotografía supera las más de 100mil likes.

Patty la sigue rompiendo

Hace unos días, Patty nos deleitó con un video en donde se le muestra con bikini negro y luce su espectacular abdomen, sin duda alguna la comunicadora le está dando duro al gym en estos ratos libres, pues muchos aseguran que anda con el futbolista Vicent Janssen, quien fue la razón para irse a vivir a Monterrey, Nuevo León. Sin embargo en la publicación aseguro que pronto regresará con un nuevo proyecto.

Sus visitas a las paradisiacas playas de Cancún, Quintana Roo, eran las mejores pues siempre la veíamos en sus historias mostrando cuerpazo con bikini, así como la publicación que vemos a continuación en donde se le muestra en un yate y disfrutando del sol, mostrando sus enormes piernas y también mostrando su bello rostro que sin duda la hace ser una de las conductoras más guapas de la televisión y esperamos verla con un nuevo proyecto pronto.

