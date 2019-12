Patty López recibe diciembre con SEXYS imágenes (FOTOS)| Oscar Bravo

La guapa conductora de televisión se mostró triste al recordar una de las sesiones que marcaron su vida, pues tuvo su primer matrimonio y en la esencia del romanticismo y la emoción de compartir vida con una persona, se le hizo una sesión fotográfica en una de las lagunas más bonitas de Quintana Roo, Bacalar, sin embargo se mostró fuerte y experiencias de la vida, describió la periodista.

En la descripción de las fotos puso lo siguiente “Primero de diciembre: Hoy hace un año estaba en Bacalar.. Para mi boda, uno de los días más lindos de mi vida.. he tratado de estar muy perceptiva de lo que siento, muy abierta, sin juzgarme y dejando las emociones fluir.. Me siento muy agradecida conmigo misma por haber sido valiente y también con la vida que nos permite cambiar el rumbo las veces que sean necesarias.. No me arrepiento ni un solo segundo de ninguna de mis decisiones” comentó.

Patty López se mostró triste

Bacalar considerado uno de lo lagos más bonitos de Quintana Roo.

“Si pudiera regresar el tiempo tomaría el mismo camino aun sabiendo que al final me desviaría hacia una ruta diferente. Hace un año estaba con mi familia y con Cristian viviendo un momento divino... Feliz feliz como pocas veces. Hoy estoy en otro punto de la vida, diferente pero también muy feliz, muy agradecida y muy en paz...” continuo.

La guapa conductora de televisión se mostró triste.

Cuando me acababa de divorciar lloraba con una profunda tristeza porque aunque trataba de confiar, sentía que daba pasos hacia la oscuridad sin saber a dónde iba o que iba a pasar después. La vida me ha enseñado que cada momento es perfecto y que siempre estamos en donde tenemos que estar. A veces hay que soltar, a veces duele, a veces da nostalgia y también tristeza cuando los planes cambian, nadie toma decisiones pensando en que las cosas no van a funcionar” señaló la presentadora de ADN40.

Patty estaba a días de contraer nupcias con Cristian Scoponi.

Pero si algo he aprendido es que en la vida todo tiene una razón de ser. Cuando tú das un paso hacia el amor propio y hacia tu felicidad, el universo da mil pasos contigo...Finalizó.

La presentadora de Tv Azteca recordó su boda de una hace año.

