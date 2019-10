Patty López, la presentadora de Tv más sexy del momento en Instagram (FOTOS)

Patty López, la presentadora de Tv más sexy del momento en Instagram

Seguramente Tv Azteca sube de rating al poner a cuadro a mujeres bellas y que estén capacitadas en el ámbito deportivo, tal es el caso de Patty López de la Cerda, quien agarró popularidad en la pantalla chica por su carisma y belleza y que últimamente ha dado de que hablar por las imágenes que sube a través de las redes sociales mostrando su escultural cuerpo y paisajes maravillosos que visita.

Hace unos días estuvo de visita en Cancún, Quintana Roo, en donde se le mostró muy activa en las redes, pues subía historias de cada rincón que visitó, como recorrer las hermosas aguas azules por medio de un yate, estar a la orilla de la playa y desde el hotel.

En su cuenta de Instagram subió un video bailando en el que puso: “Ya no he bailado y he recibido muchos reclamos pero encontré estas historias de baile viejitas para el viernes con toda la actitud... (Mientras estoy echada en mi cama viendo Netflix ��)

Se le cataloga como una amante de los deportes, pues también asiste a las conferencias de prensa, como se le vio en Guadalajara, dando los pormenores del resultado entre Pumas y Chivas en donde empataron a un gol.

Otros de los momentos que ha captado en sus redes sociales es cuando asiste a los partidos de la selección Mexicana, así como lo hizo en el Estadio Nemesio Díez, cuando los dirigidos por el “Tata” Martino se enfrentaba a Trinidad Tobago, robando los suspiros a de todos los televidentes.

López de la Cerda se le cataloga como una mujer trabajadora, comprometida, viajera, incluyéndole la belleza extravagante. Se le ha especulado que tras su divorcio hace algunos meses, se encuentra saliendo con Vincent Janssen, jugador de Rayados, pero nada se ha hecho oficial.

