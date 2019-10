Patty López de la Cerda menos ropa, más CALOR (FOTOS)

Patty López de la Cerda MENOS ropa, MÁS calor

Con el calor se antoja siempre usar menos ropa, en esta ocasión, Patty López de la Cerda coincide con esta idea y nos trae las fotos que publicó la Revista H en abril del 2017 con poca ropa y muy poca ropa.

“Creo que no ha sido nada fácil, pero todo el proceso de profesionalización a lo largo de mi carrera ha sido paulatino y firme. Cuestionan mucho (en los medios) nuestro rol de féminas hablando de deportes, desgraciadamente seguimos bajo el yugo machista. «Sin embargo, si uno voltea a otras latitudes, las mujeres están en las mesas de debate, análisis y coberturas, y saben mucho del tema deportivo. La verdad le tengo mucho cariño a Notmusa (RÉCORD) porque ha sido mi casa, ahí me he formado”, comentó la bellísima Patty López de la Cerda cuando fue entrevistada para la portada de la revista.

De forma pícara también expresó que posar para la revista fue una excelente oportunidad para darle un regalo a sus seguidores a pesar de que en esa época pretendía apartar un poco su lado sexy.

“Por mucho tiempo quise reprimir esa parte (sensual) para que tomaran de manera seria mi trabajo, pero salir en H, de alguna forma, es el regalo perfecto para todos mis seguidores con todo el estilo sexy más ad hoc para resaltar mis atributos femeninos”

Durante la sesión fotográfica, Patty se mostró tímida y no enseñó más de la cuenta, con fotos de muy buen gusto en las que se puede ver toda su sensualidad desbordada, Patty ha robado el aliento a muchísimos de sus admiradores y seguro que ha conseguido otros más a raíz de esta publicación. A pesar de no ser las fotos más recientes de la ardiente comentarista, no queda duda de que son un gran trabajo de fotografía pero sobre todo, son un muy buen acervo de la hermosa mujer.

