Patriots vs Titans juego de Comodines de la NFL, horario y dónde ver en vivo.

Este sábado inician los Juegos de Comodines de la NFL en la Conferencia Americana, el duelo que sin duda es imperdible será el de los New England Patriots en contra de los Tennessee Titans en el Gillette Stadium, que dará inicio en punto de las 19:15 horas del centro del país (20:15 horas del estado de Quintana Roo) y que será transmitido en vivo en televisión abierta en TV Azteca y por ESPN en televisión de paga. El duelo cobra una gran relevancia ya que es una ronda en la postemporada de la NFL que el equipo que comanda en el emparrillado Tom Brady no disputa desde el pasado 2009, los de New England buscan defender su cetro en su décimo primera aparición en Playoffs de forma consecutiva y con la idea firme de llegar a su cuarto Super Bowl al hilo y el quinto que lograrían en los últimos seis años. Mientras que para la franquicia de los Titans es su segundo pase a la ronda de los Playoffs en los últimos tres años, esto luego de ganar siete de sus últimos 10 partidos en la Temporada 100 de la NFL. Y que con dicha racha buscarán dar la campanada y eliminar a uno de los equipos favoritos temporada tras temporada para llevarse el Super Bowl LIV. Horario y dónde ver en vivo el Patriots vs Titans de la Ronda de Comodines de la NFL en la Conferencia Americana: Fecha: Sábado 4 de enero de 2020. Horario: 19:15 horas del centro del país (20:15 horas del estado de Quintana Roo). Transmisión: En vivo por televisión de paga en ESPN y por TV Azteca en televisión abierta. Sede: Gillette Stadium.