Agencias/Diario La Verdad Estados Unidos.- Patriots son homenajeados por Nike por el Super Bowl LI. El gran regreso que tuvieron los Pats en el Super Bowl LI fue posiblemente el más importante en la historia de la NFL, luego de ir perdiendo en el tercer cuarto ante los Falcons de Atlanta por 28-3; lograron alcanzarlos para irse a tiempo extra y ganar en esa instancia. Aquella hazaña es algo que ningún otro equipo en el Super Bowl no había logrado remontar un marcador tan adverso. La marca deportiva Nike siempre piensa en detalles históricos que han marcado al deporte, por lo que el hecho mencionado no ha pasado desapercibido. La empresa de ropa deportiva decidió hacerle un homenaje a ese hito deportivo y con dos de los balones que se utilizaron en ese partido, confeccionaron unos tenis edición especial Air Force 1 Low SB51, únicos en su haber (literal, sólo hay un par). El diseño tiene el logo del SB en la punta y los equipos en el talón junto con el logo de los Pats y las agujetas son las originales de los ovoides. Estuvieron disponibles en The Hall at Patriot Place el 21 de octubre y estuvieron exhibidos en el encuentro entre Falcons y Patriots este 22 de octubre en el Gillette Stadium. Los tenis serán subastados por los Patriots y las ganancias obtenidas serán donadas para el Boys & Girls Club de Boston. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el diseño especial Air Force 1 Low SB51 ? Patriots son homenajeados por Nike por el Super Bowl LI y te dejamos las imágenes de los tenis.

