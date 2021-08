Patriots cortan a Cam Newton y Mac Jones está en miras de ser QB titular

Los Patriots cortan a Cam Newton haciendo ver que no se están tomando a la ligera el inicio de la temporada en la NFL, pero su despido New England con más pena que gloria. Recordemos que Newton fue QB la temporada pasada.

Y aunque sabemos que tomar el lugar que Tom Brady dijo es más que difícil, pero Cam Newton lo intentó, aun así no pudo llevar a los Patriots, siquiera a la postemporada en la temporada pasada.

En junio del años pasado, Cam Newton se volvió el nuevo jugador de los New England Patriots, y aunque se tuvo muchas esperanzas sobre él el resultado fue desastroso.

Patriots cortan a Cam Newton

Los números fueron malos y Los Patriots cortan a Cam Newton tras dar más derrotas que juegos ganados.

Aunque falta solo unos días para que los Patriots comiencen la temporada regular, el entrenador en jefe de Nueva Inglaterra no deja ningún cabo suelto y el adiós de Cam Newton es porque en el Draft se hicieron de un QB, claro que esto no le debió resultar nada fácil a Bill Belichick.

Desafortunadamente para Cam Newton, sus números no fueron lo suficientemente buenos, 7 juegos ganados y 9 perdidos fue el récord que consiguió para Nueva Inglaterra, resultado que no fue suficiente para los Patriots quienes decidieron no mantenelo en franquicia.

Y es que 2 mil 657 yardas fue la que consiguió Cam Newton con los Patriots en 2020, con 242 pases completados de 368 intentos de pase y un porcentaje de 65.8% de pases completos. 8 anotaciones por la vía aérea y 10 intercepciones para una pésima campaña que al final provocó que Los Patriots cortan a Cam Newton.

¿Quién es Cam Newton?

Cam Newton es un jugador profesional de fútbol americano.

Su nombre real es Cameron Jerrell "Cam" Newton, nació en Atlanta, Georgia el 11 de mayo de 1989 y es un jugador profesional de fútbol americano estadounidense que juega en la posición de quarterback, actualmente es agente libre luego que se anunciara que Los Patriots cortan a Cam Newton.

Con solo 16 años, ya había conseguido 2,500 yardas por pase y 23 touchdowns, ganando 628 yardas en carrera para nueve touchdowns.

Mac Jones podría ser titular en la posición de QB

Luego que se supo que Los Patriots cortan a Cam Newton ahora se ve en la posición de QB a Mac Jones.

Después de todo, es probable que Cam Newton veía venir una decisión así por parte de los Patriots, aunque tal vez pensaba en que no perdería su trabajo y competiría por un puesto al mando de la ofensiva de Nueva Inglaterra, pero con la elección de Mac Jones en el Draft, era un volado para Newton.

Todo esto aun cuando en su momento Ron Rivera aseguró que Cam Newton "la romperá" con los Patriotas, emoción que definitivamente nunca pasó.

Aunque no se ha tomado una decisión sobre la titularidad en la posición de QB en Patriots, el lugar parece tener nombre pero Bill Belichick apuesta por Mac Jones para la temporada 2021 y la verdad es que su último año como colegial respaldan su decisión.

Los Patriots cortan a Cam Newton pero ven a Mac Jones como QB, quien ya lo había sido en la universidad de Alabama en 2020, tuvo 13 juegos en los que logró 311 pases completos en 402 intentos con un porcentaje de 77.4%. Logró la nada despreciable cantidad de 4500 yardas con 41 pases de anotación y sólo 4 intercepciones.

