Patriotas tiene pocas probabilidades de ganar el Super Bowl LIV

Patriotas tiene pocas probabilidades de ganar el Super Bowl

Los New England Patriots llegarán a los playoffs con probabilidades de 20-1 para ganar el Super Bowl, la cual se ha convertido en la peor cifra durante los últimos 10 años, ésto a pesar de haber sido favoritos para el Super Bowl por la mayor parte de la temporada regular, sin embargo, finalmente fueron superados por los Baltimore Ravens en diciembre.

Los Pats han dejado de ser favoritos

Los Ravens son los nuevos favoritos

De acuerdo con información presentada por el portal ESPN, los Ravens llegan con un 2-1 para ser favoritos en las probabilidades de ganar el Super Bowl, con base en cifras actualizadas este lunes en el Caesars Sportsbook. Los Kansas City Chiefs son los siguientes en 3-1, seguidos por los San Francisco 49ers (7-2), New Orleans Saints (6-1) y Green Bay Packers (10-1).

Los Ravens se perfilan como el mejor candidato

New England perdió tres de sus últimos cinco partidos, incluyendo la derrota 24-27 ante los Miami Dolphins el pasado domingo, lo cual les costó no descansar en la primera ronda. New England era favorito por 17 puntos sobre los Dolphins. Fue la derrota más sorpresiva en la carrera de Tom Brady.

Brady fue el mayor responsable en la derrota ante Miami

Es importante recordar que los Patriotas recibirán el próximo sábado a los Tennessee Titans en la Ronda de Comodines, en donde Nueva Inglaterra es favorito por 5 puntos sobre los Titanes. Mientras que en el otro partido de la Ronda de Comodines, los Houston Texans son favoritos por 3 puntos en casa frente a los Buffalo Bills.

Patriotas vs Titanes

En la NFC, los Saints son favoritos por 7.5 puntos como locales sobre los Minnesota Vikings, y los Seattle Seahawks son favoritos por 1.5 puntos como visitantes sobre los Philadelphia Eagles.

Saints recibirá a los Vikings

