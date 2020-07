Patrick Mahomes sigue IMPACTADO con su contrato de $ 503 mdp en la NFL

Si te sorprendió la duración del nuevo contrato de Patrick Mahomes por 10 años y $ 503 millones de dólares con los Jefes de Kansas City, no te preocupes, no eres el único. También lo fue Mahomes. Cuando el jugador profesional recibió la noticia de su agente, Leigh Steinberg, de que recibiría una extensión de 10 años de los Jefes, el quarterback no sabía qué pensar, y eso es porque ni siquiera sabía que era legal para los equipos de la NFL dar ofertas de 10 años.

Mahomes reveló ese hecho esta semana cuando se le preguntó sobre su contrato de récord durante una entrevista individual con CBSSports.com.

"Había dos cosas que dije cuando entramos en negociaciones: quería mantener a los mejores jugadores a mi alrededor y quería tener seguridad a largo plazo para mi familia".

Fue entonces que ciertamente no estaba pensando en 10 años. Ni siquiera sabía que los contratos de la NFL pudieran hacer eso.

Donovan McNabb no sabía que los juegos de la NFL podrían terminar en empates, y Patrick Mahomes no sabía que era posible un contrato de 10 años.

En defensa de Patrick Mahomes, probablemente no estaba al tanto de que eran posibles tratos largos porque casi nunca suceden. De hecho, antes de llegar a un acuerdo con Mahomes, sólo había habido cinco extensiones de 10 años o más en la historia de la NFL.

El mariscal de campo de los Chiefs tenía solo 9 años cuando ocurrió el último acuerdo de 10 años en 2004, que involucró a Michael Vick.

Aparentemente, los equipos de la NFL se enamoraron un poco de la idea de un acuerdo de 10 años a principios de siglo, porque las cinco extensiones de 10 años que vinieron antes del acuerdo de Mahomes ocurrieron en un período de tres años entre marzo de 2001 y diciembre de 2004.

La primera extensión de 10 años fue otorgada a Brett Favre, a la que luego siguieron Drew Bledsoe (marzo de 2001), Donovan McNabb (septiembre de 2002), Daunte Culpepper (mayo de 2003) y Vick (diciembre de 2004), todos con extensiones largas.

Una cosa que todas esas ofertas tienen en común es que ninguna de ellas se concretó. Ningún jugador en esa lista terminó jugando los 10 años completos de su acuerdo, lo que podría ser una de las razones por las que los equipos de la NFL comenzaron a rehuir los largos contratos.

En cuanto a Mahomes, además de la duración del acuerdo, el contrato del mariscal de campo también incluye varias otras cláusulas interesantes; por ejemplo, hay una lista de deportes que ya no puede jugar.