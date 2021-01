Patrick Mahomes EN DUDA para Final de la Conferencia Americana.

El domingo 24 del presente mes de enero se jugará la Final de la Conferencia Americana entre los Bills y Chiefs, pero para la mala fortuna de los vigentes Campeones de la NFL, no saben si podrán contar co su mariscal de campo estrella Patrick Mahomes.

Pues el joven de 25 años de edad se encuentra bajo el protocolo estricto de conmociones para determinar sus óptimas condiciones para poder estar presente en el duelo ante el equipo de Buffalo.

El quarterback Patrick Mahomes salió del campo durante el tercer cuarto del juego divisional ante los Browns ayudado por las asistencias médicas después de ser tackleado cerca del medio campo por el linebacker Mack Wilson. En ese momento tuvo que ser valorado en los vestidores del equipo de los Kansas City Chiefs y no pudo volver al encuentro del domingo pasado.

Mahomes en duda por protocolo de conmociones

Los médicos de los Chiefs comenzarán a evaluar la evolución física de Patrick Mahomes antes de ver si está en condiciones de enfrentar a los Bills después de que dejó el duelo ante Cleveland de mala forma; en donde su equipo ganó 22-17 sobre los Browns, para enfrentarse por un boleto al Super Bowl LV ante Buffalo en la Final de la Conferencia Americana de la NFL.

Ahora Mahomes se encuentra descansando en lo que es el primer paso de protocolo de conmociones, de no tener complicaciones el cuerpo médico podrá aprobar que tenga un poco de ejercicio como siguiente etapa. El camino para reintegrarse a las prácticas del equipo pasa ahora por algunas actividades en las que no haya contacto físico y que no superen los 30 minutos al día.

Patrick Mahomes sale del campo.

Te puede interesar: Finales de Conferencia de NFL ya TIENEN fecha y horario

Para lo que sería la fae cuatro del protocolo sería el poder realizar algunos dribles y el ser valorado en los temas neurológicos; para que en el último de no mostrar complicaciones, pueda reintegrarse a una sesión de práctica completa y posteriormente tener el alta médica para poder volver a jugar con el equipo.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.