Patrick Mahomes 4to lugar del Top de la NFL; el jugador más caro pero no el mejor

El mariscal de campo de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, el actual MVP de la NFL, capturó el primer lugar en los 100 mejores jugadores de 2020 de la NFL Network, mientras que Patrick Mahomes fue el número 4.

Mahomes, el Jugador Más Valioso del Super Bowl, fue sorprendentemente clasificado detrás del mariscal de campo de los Seattle Seahawks, Russell Wilson, y el tackle defensivo de los Rams de Los Ángeles, Aaron Donald, en la votación, que se realizó mediante encuestas a jugadores la temporada pasada.

Poco después de que se anunciaran los resultados el miércoles por la noche, Patrick Mahomes, quien recientemente firmó el contrato más valioso en el deporte profesional estadounidense, tuiteó un emoji que muestra un lápiz escrito en papel, que podría ser su forma de decir que está tomando nota.

Patrick Mahomes no es el mejor jugador de la NFL

Lamar Jackson, de 23 años, se convirtió en el jugador más joven en ser nombrado No. 1 en este ranking, que comenzó en 2013. Se disparó al primer puesto después de no ser clasificado el año pasado.

"Es abrumador. Es salvaje", dijo Jackson. "Siempre veía los 100 mejores en YouTube y NFL Network, no me gusta pensar que en realidad sería el jugador número 1. No puedo creerlo".

En el Top 100 de la NFL, Mahomes ocupa el 4to lugar

Patrick Mahomes, de 24 años, fue el MVP de la victoria 31-20 de Kansas City sobre los San Francisco 49ers en el Super Bowl LIV, convirtiéndolo en el primer quarterback en la historia de la NFL en ganar un MVP de la liga y el Super Bowl antes de cumplir 25 años.

A principios de este mes, firmó una extensión de 10 años por un valor de hasta $ 503 millones de dólares.

Eso no condujo a un aumento en la clasificación de The NFL Network. Esto marcó el segundo año consecutivo en que Mahomes fue No. 4 en el Top 100.

Después de Mahomes en el n. ° 4, el top 10 fue completado por el receptor abierto de los Saints, Michael Thomas, el corredor de los Panthers, Christian McCaffrey, el ala cerrada de los 49ers, George Kittle, el receptor abierto de los Cardenales, DeAndre Hopkins, el esquinero de los Patriots, Stephon Gilmore, y el corredor de los Titans, Derrick Henry.