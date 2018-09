Patricio O'Ward, primer mexicano en ganar con IndyCar

Patricio O'Ward ha hecho historia al ganar el Indy Lights, con esto se convierte en el primer mexicano que ha ganado dicha competencia. Esto sucedió cuando el piloto salió avante en la Carrera 1 del Gran Premio de Portland.

De acuerdo a Récord, el mexicano aseguró que esta es una situación que todavía no puede asimilar, confesando que ha sido un año complicado y que este triunfo era dedicado a su familia.

"Todavía no lo asimilo. Ha sido un año fuerte y difícil y de muchísimo trabajo. Se lo debo a mi familia y a toda la gente que me ha apoyado", dijo Patricio O’Ward.

El piloto no tuvo el triunfo sencillo, ya que partió desde el Pole Position, las cosas se tornaron turbias cuando en la calificación de la segunda prueba el mexicano se estrelló contra un muro.

Lo que sucedió fue que Patricio O’Ward perdió el control en la cuarta curva, lo que le ocasionó un gran daño. Sin embargo, gracias a los esfuerzos realzados por su equipo, regresó a la pista.

El mexicano se encontraba detrás de su compañero de equipo, Colton Herta, sin embargo, fue al final de la recta principal que Patricio realizó un excelente rebase que lo colocaba en la primera posición, misma que no soltó.

El piloto mexicano declaró que al principió creyó que con el golpe que sufrió el sistema ‘push to pass’ de su auto se había descompuesto, sin embargo, logró rebasar de manera exitosa a su compañero.

"Colton me pasó bastante agresivo y pensé en devolvérsela. Al principio no funcionaba el sistema 'push to pass' en mi auto y pensé que había sido por el trancazo de la calificación, pero lo arreglaron y poco después lo rebasé", dijo O’Ward.

Patricio se encuentra orgulloso de representar a México

El piloto aseguró que se esfuerza para poner en alto el nombre de México, declarando que se trata de representar a su país y a la bandera mexicana, situación para la que se ha esforzado todo el año.

"De eso se trata, de representar al país del que uno viene, de representar a la bandera mexicana que es lo que he tratado de hacer todo el año”, comenta Patricio O’Ward.