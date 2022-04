Partidos de la Selección Mexicana 2022

El itinerario listo del Tri para comenzar su preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022 se encuentra listo. Con el objetivo de hacer las últimas pruebas en el equipo, Gerardo Martino sacará conclusiones para poder realizar los últimos ajustes de cara a la Copa del Mundo. Por ello, te compartimos el dato sobre los partidos de la Selección Mexicana 2022.

Aunque todo parece indicar, que el “Tata” Martino ya tiene la base de jugadores que estarán dentro de la convocatoria en Qatar 2022, aún faltan por definir algunos cupos, en donde podría haber sorpresas. Por otra parte, el nivel que presentó el Tri en el Octagonal de Concacaf fue duramente criticado, y por ello, habrá la posibilidad trabajar en distintos aspectos.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el 21 de abril será la fecha en la que el estratega de la selección mexicana presente la lista de jugadores convocados de la Liga MX que participarán en el partido amistoso.

Boletos para los partidos de la Selección Mexicana

La tecnología aplicada es un esfuerzo de la FMF

La tecnología aplicada es un esfuerzo de la FMF, asesorado por sus patrocinadores y aliados, siguiendo algunos patrones utilizados en inmuebles de Estados Unidos y Europa. El primer grupo de personas que pondrán en marcha el nuevo sistema, saldrá de colaboradores y familiares de trabajadores de la Federación.

El proceso para acceder al Estadio Azteca inicia con la compra de boletos por el sistema tradicional y el registro de la “entrada” para ver los partidos de la Selección Mexicana se debe hacer aquí en una página que ya está en línea.

Una vez en la página, ya sea por celular o pc, se pide capturar el código de barras del boleto, que da acceso a un formulario que se debe llenar con los datos personales del aficionado o del padre o tutor, en caso de ser menor de edad.

“Los datos personales que son recabados, que usted libre y voluntariamente proporcione para su ASISTENCIA AL ESTADIO a través del sitio: https://registro.miseleccion.mx, serán tratados y resguardados con base en los principios establecidos en la Ley y su Reglamento, siendo los siguientes: nombre completo, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, fotografía e imagen de una identificación oficial y en caso de asistentes al estadio menores de edad a su cargo como padre o tutor se recabarán los siguientes datos: nombre completo,

MÉXICO VS GUATEMALA

El 27 de abril el combinado mexicano sostendrá un partido amistoso frente a Guatemala en la ciudad de Orlando, Florida.

PRIMERA CONCENTRACIÓN Y FECHA FIFA

El 14 de mayo, la selección mexicana comenzará su primera concentración con los jugadores de la Liga MX. Posteriormente, iniciará la fecha FIFA, en donde el “Tata” podrá disponer de los jugadores que militan en el futbol europeo.

AMISTOSO EN JUNIO

Al momento, dos de los rivales confirmados que enfrentará la selección mexicana para esta fecha FIFA son Ecuador y Uruguay el 5 y 8 de junio respectivamente. Al primero lo enfrentará en la ciudad de Chicago, mientras que la sede para el duelo ante los ‘charrúas’ aún está por confirmarse.

NATIONS LEAGUE

Tres días después del partido ante Uruguay, el combinado mexicano iniciará su participación en la Nations League. El primer rival será la selección de Surinam, partido que se disputará el 11 de junio en Toluca. Para el 14 del mismo mes el equipo que comanda el “Tata” Martino se medirá a Jamaica en Kingston.

SEPTIEMBRE, PARTIDOS DE PREPARACIÓN

Para el 15 de septiembre el combinado mexicano arrancará con la convocatoria para los partidos amistosos. Y finalmente el 19 y 27 será que el Tri sostenga los encuentros, con rivales aún por confirmar. Aunque se espera que uno de ellos sea la selección de Brasil.

¿Cuándo juega México vs Argentina 2022?

El encuentro entre el Tri y la Albiceleste, que será parte de la segunda jornada del Grupo C, se mantendrá a jugarse el sábado 26 de noviembre del 2022, pero debido a la alta demanda de los aficionados mexicanos y argentinos, la FIFA optó por hacer un par de modificaciones.

El duelo estaba programado a celebrarse el sábado 26 de noviembre a las 7 am tiempo del centro de México (8 am ET), pero se aplazó a la 1 pm del centro de México (2 pm ET).

¿Cuántos equipos van al Mundial de la Concacaf?

Las selecciones Concacaf, compiten en un nuevo formato, un octagonal, en el que las primeras tres selecciones, después de jugar todos contra todos, se clasifican directamente para el Mundial, mientras que el cuarto jugará una repesca contra otras confederaciones.

Un total de 32 selecciones disputarán el Mundial 2022 de fútbol en Qatar y en DAZN te contamos todos los detalles de qué países estarán representados en la Copa del Mundo

El Mundial de fútbol comenzará el 21 de noviembre de 2022 en Qatar y concluirá el 18 de diciembre en lo que será la 22ª edición de la Copa del Mundo de fútbol.

El Mundial 2022 de Qatar tiene la particularidad de que no se juega en verano, sino en invierno. De esta forma, la FIFA quiere evitar las altas temperaturas que se alcanzan en la época estival en el país asiático.

La cita mundialista dará comienzo el 21 de noviembre de este año y terminará el 18 de diciembre. Ahora conoces los partidos de la Selección Mexicana 2022, que se realizarán previos al mundial de Qatar 2022.

