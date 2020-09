Partido México vs Costa Rica EN PELIGRO de no disputarse.

El duelo pactado para el próximo 30 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca entre la Selección Mexicana y su similar de Costa Rica se encuentra en duda, esto luego de que la Federación Costarricense de Futbol (Fedefutbol) ha reportado algunas discrepancias con el sector salud de su país y dicho inconveniente podría hacer que el duelo mencionado sea cancelado.

El Presidente del organismo, Rodolfo Villalobos, explicó que cumplió con los protocolos correspondientes con el Ministerio de Salud de Costa Rica, pero no ha recibido respuesta alguna para que el combinado de jugadores ticos salga rumbo a la Ciudad de México.

"Es lamentable porque nosotros presentamos eso hace más de tres semanas, extraoficialmente no había problema, estábamos tranquilos. Esta es hora que seguimos buscando una respuesta, le mandé un audio a Hernán Solano (ministro de salud) y no me responde”.

México vs Costa Rica.

Selección Mexicana no jugaría ante Costa Rica

El Ministerio de Deporte de Costa Rica no ha dado la autorización hasta el momento a falta de nueve días para el enfrentamiento entre la Selección de México y la de Costa Rica, duelo amistoso para desarrollarse en la cancha del Estadio Azteca; incluso el equipo azteca ya ha comenzado un miniciclo de preparación para dicho compromiso.

"Sería una vergüenza para el país que nuestra representación nacional bajo un estricto protocolo donde se paga un avión privado para viajar en burbuja no lo pueda hacer y que se le permita a un turista ingresar al país simplemente con una prueba PCR".

México vs Costa Rica en Copa Oro.

El encuentro programado para fin de mes sería el primero para la Selección Mexicana del técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, tras el parón deportivo que ha tenido el mundo por la pandemia del coronavirus.