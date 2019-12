París Saint Germain: Barcelona volverá a ofertar por Neymar en el 2020

Neymar da Silva Santos Júnior es un futbolista brasileño que se desempeña como delantero en el club París Saint-Germain de Francia. Dotado de una gran técnica, con una habilidad inigualable es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. En este 2020 nuevamente el Barcelona estará detrás del jugador haciendo una nueva y jugosa oferta para que regrese a jugar al Camp Nou.

De acuerdo a un medio de comunicación, el FC Barcelona no se da por vencido y es que no olvida al futbolista del París Saint Germain, después de que el torneo pasado no pudieron concretar un regreso del jugador a las filas del Barca, nuevamente van a insistir al club parisino para que ahora si se les haga la buena con el delantero brasileño para este próximo verano.

París Saint Germain: Barcelona volverá a ofertar por Neymar en el 2020

Nueva oferta por Neymar.

Los directivos de la escuadra Culé se encuentran confiados de que el jugador brasileño es y será el relevo del astro argentino Lionel Messi, quien dijo que esta muy cerca de su retiro, ante está situación el equipo del Barcelona se quiere blindar, es por eso que está considerando la llegada de Neymar, creen y dicen que es el indicado ya que sigue teniendo un nivel para poder cubrir la ausencia del cápitan blaugrana.

El astro brasileño y los cules siguen teniendo buena sintonía, más allá de que los departamentos jurídicos de ambas partes traten de sacar provecho de la ruptura de contrato forzada por el jugador en agosto del 2017 cuando se fue a jugar al paris Saint Germain por tan solo 222 millones de euros.

París Saint Germain: Barcelona volverá a ofertar por Neymar en el 2020

Te puede interesar: Raúl Jiménez es nombrado el mejor jugador en la historia del Wolverhampton

Hasta la fecha Neymar no se siente a gusto en la casa de los parisinos ya que su relación sigue estando tensa, ellos fueron los que se negaron a negociar su traspaso, pese a los intentos del club español, puede que esta segunda vez si se haga la contratación definitiva, ya que la FIFA con el fin de que sea el máximo organismo de fútbol sea quien estipule un precio por el brasileño al haber estado en un equipo y no tener una cláusula de rescisión.

París Saint Germain: Barcelona volverá a ofertar por Neymar en el 2020

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana