Paris Hilton acusada de fraude por campesinos mexicanos

En su reciente visita a México, Paris Hilton prometió la donación de recursos para la reconstrucción de casas en Xochimilco, pero hasta el momento, no lo ha cumplido.

Los pobladores del pueblo de San Gregorio la acusaron y de acuerdo con un reportaje del programa De Primera Mano, los hechos ocurrieron después del sismo del 19 de septiembre, cuando la socialité llegó a la comunidad referida para ofrecer su ayuda.



Hilton llegó acompañada con la compañía de la Fundación Primero la Infancia y pudo observar al menos cuatro casas de madera en mal estado. La empresaria prometió dar recursos para este plan.



Nancy Báez Aguilar, la presidenta de la Fundación Amor por Xochimilco, acusó a la otra asociación de haberle vendido 'una idea falsa' a la modelo toda vez que el dinero nunca llegó y la construcción de las casas no se realizó.



Los pobladores han pedido a Hilton aclarar si en verdad dio recursos para apoyar a la reconstrucción o si fue la fundación quien no ha ejercido los mismos para lo que fue destinado.



Al respecto, la presidenta de la Fundación Primero la Infancia, Gabriel Fernández, afirmó que la empresaria se tardó más de lo planeado en entregar el dinero razón por la cual la construcción de las casas se retrasó.



No obstante, afirmó que ya se inició la reconstrucción de las viviendas por lo que rechazó que exista algún tipo de fraude.

Hasta el momento la famosa no ha dicho nada al respecto; no existe un comunicado por parte de ella y mucho menos palabras en las redes sociales.