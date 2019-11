Pareja mexicana de voleibol de playa se fue con derrota del Mundial

Los resultados no se dieron para la dupla mexicana integrada por Martha Revuelta y Zaira Orellana quienes se despidieron de la última parada del año del Tour Mundial de Voleibol de Playa que se realiza en Chetumal, Quintana Roo al no poderle dar a su público una victoria.

Las voleibolistas Revuelta y Orellana cayeron ante las japonesas Akiko Hasegawa y Azusa Futami en dos sets con parciales de 21-15 y 23-21.

No pudieron asegurar boleto

La dupla mexicana en acción en el Mundial de Voleibol.

"Frustradas porque no tuvimos ni un resultado en la mañana ni ahorita en la noche. Estamos entre satisfechas y no satisfechas porque tuvimos altibajos, creo que mejoramos un poco nuestro juego pero no fue suficiente y no pudimos mantener ese juego que mostramos en la mañana para ahorita en la tarde", reconoció Orellana.

Esperarán un último certamen para poder clasificar a Tokio 2020.

"Nosotras tenemos que trabajar en ser más constantes, en mantener ese ritmo fuerte que todas ellas han estado viajando todo el año en el Tour, vienen de China, vienen con un ritmo increíble. Nosotras lamentablemente no tenemos el apoyo para estar participando en todas esas etapas que es lo que nos falta, porque talento y las ganas las tenemos, solo es mantener ese ritmo de estar (peleando) todos los puntos", expuso Revuelta.

La dupla tricolor ya había ante las españolas Paula Soria Gutiérrez y María Belén Carro Márquez Acuña en tres sets con parciales de 21-11, 16-21 y 9-15.

Las voleibolistas Revuelta y Orellana cayeron ante las japonesas.

Ante la falta de apoyo para buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, las mexicanas disputarán el Campeonato Continental del próximo año que se disputarán en México y que dará el boleto a la máxima justa deportiva al ganador del certamen.

Cabe mencionar que mencionado evento culmina el 17 de noviembre para conocer a las selecciones que irán a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020.

