"Parece que soy el enemigo público número uno": 'Tata' Martino

La Selección Mexicana ha comenzado su proceso de meses previos al Mundial Qatar 2022, en un amistoso contra Paraguay, el cual perdieron con un marcador de 1-0 en el partido jugado en los Estados Unidos, por lo cual Gerardo 'Tata' Martino terminó siendo ampliamente criticado.

Varios tacharon de malo el proceso, pues a pesar de jugar bien, siguen sin conseguir el gol, lo cual ha sido una constante desde hace algunos años, pues ayer dominaron el juego en casi todos los ámbitos, y aún así no lograron anotar.

Cabe destacar que el partido no contó con las estrellas del futbol mexicano como Hirving Lozana, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, entre muchos otros deportistas de alto nivel que no llegaron al no ser fecha FIFA.

Pero ni eso provocó que las críticas cesaran, dejando de lado todo lo que implica contar con un plantel de jugadores que, en su mayoría, no llegarán a ser convocados al Mundial, aunque los que sí lleguen a serlo deberán mostrar mejores cosas.

Martino dice que todos lo critican

Martino se queja de los ataques

Ante todo lo que se ha dicho sobre él, el entrenador mencionó que cree que hay personas que se alegran de que a la Selección Mexicana le vaya mal, y que esto termina incidiendo en los jugadores, que terminan presionados por los comentarios negativos.

"Sí, se vale. Parece que soy el enemigo público número uno. Pero la gente no me conoce, si sabe cómo soy como persona, esto no pasaría. La gran preocupación es saber cómo esto incide en los jugadores".

Como sea, el futuro del 'Tata' Martino es fuera del tri, como te contamos en La Verdad Noticias, esto debido a que su popularidad ha bajado, e incluso se especula que tiene acuerdos para regresar a dirigir a Argentina.

¿Qué ha ganado Gerardo Martino?

Dirigió al Barcelona

A lo largo de su carrera, el entrenador pampero ha tenido algunos éxitos como haber ganado la liga de su país con el modesto Newells Old Boys, además de esto llevó a Paraguay a unos Cuartos de Final del Mundial Sudáfrica 2010.

'Tata' Martino también tiene un título de Copa Oro con México, el cual obtuvo en el 2019, pero luego de eso su nivel ha decaído, perdiendo ante Estados Unidos todas sus oportunidades de seguir engrosando las listas de trofeos.

