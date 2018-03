Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Para recordar, un 2 de octubre del 2005 México era campeón del mundo ¡Recordando años atrás! Después de la final, Carlos Vela, Giovani dos Santos, Efraín Juárez y Héctor Moreno se consolidaron en el futbol de Primera División y todos ellos jugaron en Europa.

Hace más de 12 años México era campeón del mundo Sub 17

¡Aquí te dejamos un video para el recuerdo!

Te puede interesar

El 2 de octubre no se olvida… y menos para el futbol mexicano, y ya que estamos recordando ciertas cosas, no podemos dejar de pasar por alto, cuándo por primera vez en nuestras vidas nos sentimos orgullosamente mexicanos y gritamos con el corazón ¡Viva México! aunque no fuera 15 de septiembre.Ese día, pero del 2005, la Selección Mexicana Sub 17 consiguió el Mundial de la especialidad al derrotar a Brasil en la final. Fue un contundente 3-0 que llenó de gloria al futbol mexicano. [hybrid_gallery_slider ids="791236,791237,791239,791240,791241,791242,791243,791244,791245,791246,791247" layout="2" thumbs_w="80" thumbs_h="80" thumbs_gap="10" size="fixed" ratio_w="2" ratio_h="1" nav="false" dots="false" nav_pos="1" dots_pos="1" formats="false" color="#00b9ed" meta_title="false" meta_descr="false" meta_animaton="slideInUp" lightbox="false" lb_pos="1" lb_type="mp" animation_main="fadeIn" animation_child="zoomIn" preloader="1" ct_w_vl="100" ct_w_un="pc" ct_align="none" custom_class="" custom_id="" res="{#1024#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#800#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#768#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#600#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#480#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#}}"] México empezó ganando a los 24 minutos con un gol de Carlos Vela de palomita a pase de Giovani dos Santos, cuatro minutos más tarde Omar Esparza hizo un golazo de fuera del área, en los minutos finales Ever Guzmán anotó el 3-0 y México ganó su primer campeonato del mundo de fútbol. Cabe mencionar que como de costumbre el Tri Sub 17 no era no era el favorito para conseguir el título pero consiguieron lo imposible. ¡Se pusieron la camiseta! Después de la final, Carlos Vela, Giovani dos Santos, Efraín Juárez y Héctor Moreno se consolidaron en el futbol de Primera División y todos ellos jugaron en Europa. Actualmente, Carlos Vela y Héctor Moreno se mantienen en el viejo continente.[hybrid_gallery_slider ids="791236,791237,791239,791240,791241,791242,791243,791244,791245,791246,791247" layout="2" thumbs_w="80" thumbs_h="80" thumbs_gap="10" size="fixed" ratio_w="2" ratio_h="1" nav="true" dots="false" nav_pos="1" dots_pos="1" formats="false" color="#00b9ed" meta_title="false" meta_descr="false" meta_animaton="slideInUp" lightbox="false" lb_pos="1" lb_type="mp" animation_main="fadeIn" animation_child="zoomIn" preloader="1" ct_w_vl="100" ct_w_un="pc" ct_align="none" custom_class="" custom_id="" res="{#1024#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#800#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#768#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#600#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#480#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#}}"]