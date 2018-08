Para el Ojitos Meza, Atlas no tiene los puntos que se merece

Enrique Meza fue el director técnico que se llevó el triunfo esta noche en Puebla contra el Atlas, pero el estratega de la Angelópolis admitió que su contrario se encuentra en un lugar donde no merece.

"Creo que en el principio del partido lo hicimos bastante bien, después dividimos el balón demasiado. Ellos no tienen los puntos que merecen, son un equipo que juega bien y alguna llegada generaron, que no acertaron para fortuna de nosotros, pero yo creo que después de que hicimos el gol pudimos manejar bien el espacio”, declaró.

Para el Ojitos Meza, Atlas no tiene los puntos que se merece

Se dio un pasito

Acerca de lo que necesita su club, el Ojitos no tuvo duda en indicar que todavía no observa a la mejor versión de la Franja, sin embargo reconoció que hoy se dio un pasito.

"Es muy difícil hablar de cómo está el equipo. Yo quiero mejorar consiguiendo puntos, pero también quisiera que el volumen de juego pueda llegar en la Fecha 14”, comentó.

Para el Ojitos Meza, Atlas no tiene los puntos que se merece

Finalmente, el entrenador ofreció una disculpa pública por los comentarios de la semana pasada en contra de los silbantes.

“La semana pasada, después de que hice mi declaración me quedé muy apenado porque mi equipo cometió muchas faltas, que yo sentí que no eran pero después me di cuenta que exageré, pido una disculpa pública”, sentenció.