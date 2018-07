Para Elías Hernández, el Tricolor quedó a deber en Rusia 2018

A unos días de que la Selección Mexicana quedara eliminada del Mundial Rusia 2018, Elías Hernández confesó que para él, el Tricolor quedó a deber pues se quedaron a sólo un paso del esperado quinto partido.

El futbolista del Cruz Azul, argumentó que la Selección Mexicana de Futbol se enfrentó a un equipo de estrellas contra la Selección de Brasil en los Octavos de Final del Mundial Rusia 2018.

“Nos seguimos quedando a un pasito. Desafortunadamente no se ganó contra Brasil, se enfrentó a un gran equipo con muchas estrellas. Obviamente si no se genera ese siguiente paso el equipo queda a deber”, dijo Hernández.

Sin embargo, no dejó de reconocer la participación mostrada de la Selección Nacional en la justa mundialista, aunque señala que no se logró el pase al quinto partido, pero en términos generales hicieron una buena actuación.

“Creo que México hizo un gran Mundial, jugando por momentos bastante bien, por otros no tanto. Para muchos el balance no será bueno porque no se siguió pasando pero creo que en términos generales se hizo un buen Mundial”, mencionó Elías.

La última actuación de Elías Hernández en el Tricolor

La última vez que Elías Hernández tuvo minutos en la Selección Mexicana fue el 1ero de febrero, cuando el Tri se enfrentó a la Selección de Bosnia y estuvo dentro del terreno de juego por 57 minutos.

Desde esa actuación, Elías Hernández no fue tomado en cuenta para el proceso de Juan Carlos Osorio, previo a la participación de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial Rusia 2018 donde se quedaron en la fase de Octavos de Final, al ser eliminados por a Selección de Brasil.