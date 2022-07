Papelbon da su visión sobre los cerradores modernos en la MLB

Con 368 juegos salvados a lo largo de una carrera de once temporadas con los Red Sox de Boston, los Phillies de Philadelphia y los Nationals de Washington, Jonathan Papelbon no es precisamente el mayor fan del moderno comité de cerradores que muchos equipos de las Grandes Ligas aplican para manejar el bullpen de lanzadores.

La exestrella de la liga dio su visión de la actualidad de este deporte en una reciente entrevista con el especialista en apuestas de la MLB Betway. En este sentido, Papelbon aseguró que “no creo que sea el mejor enfoque. Creo que los chicos quieren un papel definido. ‘Este es mi papel, voy a prepararme para esto todos los días y voy a estar listo’. El comité hace que sea mucho más difícil para el jugador hacer eso”.

El comité de lanzadores hace que ningún equipo tenga abridores definidos, ni cerradores, más bien todo el bullpen está disponible para cualquier instancia de los partidos, incluso para las aperturas.

Consultado acerca de ¿cómo habrías reaccionado si hubieras formado parte de un comité de cierre durante su carrera? Papelbon respondió: “Estuvo a punto de suceder. Los Dodgers querían que viniera a formar parte de un comité de cerradores con Jansen. Y yo dije: ‘No hay forma, eso no va a pasar, me iré a cualquier otro sitio que me quiera’, porque quería salir de Filadelfia.

En relación con las definiciones de esta segunda mitad de la temporada del béisbol de grandes ligas, Papelbon cree que la campaña ha sido muy diferente en el hecho de que “tienes pocos equipos que realmente van a competir, y luego tienes a los habitantes de abajo. No hay una consistencia real. El Este de la (Liga) americana siempre va a ser difícil, y ahora el Oeste también se está poniendo complicado. Además, siempre están ahí los Dodgers, los Braves y los Brewers”.

Pese a su pasado patirrojo, la ex estrella pronosticó una Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y sus vecinos de los Mets de la Gran Manzana, cuya última edición se vivió en el 2000, con victoria para el equipo de las barras.

Los Yankees poseen el mejor registro de toda la liga, con 64 victorias y apenas 28 derrotas, de las cuales apenas 12 han sido en su casa, el Yankee Stadium. Los Mets, de su lado, lideran el este de la Liga Nacional con 58 victorias y 35 derrotas, con 2,5 juegos de ventaja sobre los Bravos de Atlanta.

En cuanto a las decepciones de la temporada, no dudó en mencionar a los Blue Jays de Toronto y su antiguo equipo, los Red Sox de Boston. Sobre este último dijo que los Red Sox “no están para playoffs. Hay equipos que están hechos para ganar, y ganan muchos partidos durante la temporada, y hay otros que se crean para ganar en la postemporada, aunque no ganen muchos juegos en la temporada regular. En Boston tienen a Alex Cora, que es un gran mánager. Él puede jugar al ajedrez mejor que cualquier otro mánager que haya visto, pero su trabajo esta temporada está siendo muy difícil”, añade Papelbon a Betway Insider Blog.

Mientras que de los Blue Jays, un equipo del que esperaba mucho esta temporada, aseguró que están batallando con su bullpen. “Cuando no tienes un buen bullpen en las Grandes Ligas, es muy, muy difícil ganar partidos. Me parece que siempre están dándolo todo en el campo y, al final, el bullpen termina arruinándolo. Tienen un buen cerrador, pero no tienen a nadie antes, y eso pone las cosas muy difíciles”.

