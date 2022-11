Papá de Raúl Jiménez se pelea con periodista de Fox Sports en vivo

Tras conocerse la lista de la Selección Mexicana para Qatar 2022, el papá de Raúl Jiménez protagonizó una pelea en uno de los programas de Fox Sports al acusar al periodista Fer Cevallos de "mentiroso" y "miserable" por haber afirmado en días pasados que su hijo no iría al Mundial.

En el show "Fox Sports Radio", el Sr. Raúl Jiménez señaló abiertamente a Fer Cevallos por su supuesta "exclusiva" del pasado 3 de noviembre, en la que aseguró que el Lobo de Tepeji sería uno de los cinco recortados para la convocatoria final, algo que no sucedió.

"Se aceptan las críticas y pensar diferentes, eso siempre es bienvenido, pero mentir como ese cuate de su programa La Última Palabra, a ese tipo lo considero un pseudo periodista que por ganar la nota, no sé si le paguen por mentir, andaba diciendo que ya se tenían a los cinco recortados y empezó la lista diciendo: 'Raúl Jiménez, confirmado como baja'", acusó el padre.

�� CRUCE ENTRE @FerCevallosF Y RAÚL JIMÉNEZ



Luego de que se diera a conocer la lista definitiva de Gerardo Martino, tenemos opiniones divididas en #FSRadioMX ���� pic.twitter.com/bSohimuz7n — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 14, 2022

"Ese tipo, que ni su nombre me sé, anduvo diciendo que hasta el Tata Martino ya se lo había dicho a mi hijo. Por favor, quién va a hablar más con Raúl que yo, tengo comunicación constante y me molesta, me irrita escuchar a este tipo diciendo mentiras", añadió.

"Lo que haces es un periodismo chafa, quiero una disculpa tuya porque es una mentira lo que dices, aunque le hayas atinado a los otro cuatro, fallaste con Raúl y eso te hace mentiroso. Le voy a pedir a Fox que no pueden tener pseudo periodistas como tú en programas tan serios".

El papá de Raúl Jiménez causó polémica en Fox Sports.

Usando su derecho de réplica en "Fox Sports Radio", Cevallos se negó a disculparse con Raúl Jiménez y dijo que es "información como la de cualquier periodista", aceptando que alguna fuente puede fallarle, pero él respalda su trabajo en el hecho de que acertó cuatro de cinco eliminados.

"Mentiras no, uno puede tener sus fuentes, se puede equivocar. Yo acerté cuatro de cinco, me falló uno y no se convierte en mentira. Usted reconoce que su hijo no está al cien, mentira es decir que el Tata no se los había comunicado cuando ya lo había dicho”, señaló el periodista.

