Paola Salcedo y su belleza tapatía

Paola Salcedo definitivamente es una mujer hermosa de pies a cabeza y aunque aún no se le nota el embarazo, sigue posando en su cuenta de Instagram de una manera espectacular pues muestra cuerpazo, piernas y curvas que han enloquecido a todos los usuarios de las redes sociales; como ya lo hemos mencionado en varias situaciones este “mujeron” es hermana de Carlos “Titán” Salcedo, ex defensa de los Tigres y también es pareja del guardameta de Puebla, Nicolás Vikonis, por lo que quiere decir que es amante al futbol.

Hace unos días esta bella mujer se encontraba en Los Ángeles, California disfrutando de las bellas calles de esa ciudad acompañado de su enamorado y de su familia, en donde también pudo tomarse fotografías como la que veremos a continuación en la que se ve a la hermosa Paola Salcedo con un cuerpazo un rostro muy lindo, en donde todos sus seguidores no dejaron de preguntarle de su embarazo.

Paola Salcedo una belleza en Instagram

Checa nuestro contenido de deportes

Quien también pudimos apreciar hace algunos días fue la mamá de estos dos personajes, quienes también estuvieron disfrutando de las bellas vacaciones en Estados Unidos y pudimos apreciar a la señora Hernández el cual no me dejaran mentir que está muy joven y pudimos averiguar de dónde sacó tanta belleza Paola, ya que Carlos Salcedo no tiene tintes de galán.

Te puede interesar: Golfista logra el hoyo en uno, con solo un brazo (VÍDEO)

De igual forma, en una siguiente publicación pudimos ver a Paola Salcedo quien es considerada la mujer más cotizada de Guadalajara, Jalisco, ya que enamora por su belleza radiante y esta vez se mostró con una minifalda despampanante, en la que muestra toda la retaguardia y todos los caballeros que tiene como seguidores la denominaron como “hermosa”, la descripción que puso fue: “Siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá!.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana