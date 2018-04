Paola Longoria compartió sus mejores experiencias en el Congreso Gente Nueva Cancún.| Ángel Balán.

El Internacional Centro de Convenciones abrió sus puertas hoy para recibir a más de 3 mil estudiantes para ser testigo de la edición 14° del Congreso “Gente Nueva” Cancún el cual fue inaugurado por la conferencia de Paola Longoria bajo el lema ‘Valor es actuar’.

La raquetbolista Paola Longoria, de talla mundial fue la encargada de inaugurar este evento que se realizará durante dos días consecutivos y tendrá también la participación de siete ponentes más entre los que destacan ‘influencers’, artistas y deportistas.

Por su parte, la potosina compartió su historia de vida con los jóvenes asistentes quienes escucharon atentamente dentro de uno de los salones del ICC.

Paola Longoría en el Congreso Gente Nueva Cancún. (Foto: Ángel Balán)

Desde el inicio, Paola Longoria comentó lo difícil que ha sido llegar hasta donde ahora se encuentra, destacando que no ha sido fácil y dijo “Para lograr mis objetivos tuve que caer muchas veces y saber lidiar con las derrotas porque al final todo es un proceso y es necesario para aprender, valorar y conquistar la meta”.

Asimismo, la atleta profesional recordó con nostalgia su primer acercamiento con el raquetbol donde llegó a dudar si en verdad quería dedicarse a esta disciplina ya que en un comienzo le costó acostumbrarse a mantener una vida de entrenamientos y educación académica teniendo que sacrificar múltiples factores como por ejemplo amistades y familia.

Como uno de sus varios logros que compartió con los asistentes fue la anécdota que marcó una parte importante en su vida donde mantuvo una racha invicta durante más de 3 años y sumando un total de 154 partidos ganados consecutivamente.

“Estaba muy concentrada en ganar, no quería dejar el invicto pero tenía tanta presión que por un tiempo dejé de disfrutar lo que hacía y en lugar de eso me frustraba porque un día perdí y no estaba preparada mentalmente para ser derrotada y dejar mi buena marca, sentí que mi cuerpo me reclamo todo el esfuerzo muscular que acumulé durante años, y ahí supe que no solo es entrenar para ganar, sino tienes que saber perder y eso es lo que hace completo a un deportista”-Dijo.

Congreso Gente Nueva Cancún con la presencia de Paola Longoria. (Foto: Ángel Balán)

Finalmente, la potosina anunció que con el principal objetivo de fomentar ‘su deporte’ en Cancún, buscará abrir una cancha portátil donde hombres y mujeres puedan practicarlo ya que considera que Quintana Roo cuenta con muchos atletas destacados de todas las edades.

Al término de su conferencia, Paola Longoria agradeció al comité organizador del Congreso “Gente Nueva” de la Red Anáhuac y a los asistentes, recalcando que “querer es poder” y que se propongan lograr todo lo que deseen.