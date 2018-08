Paola Espinosa le hace requerimientos a Ana Guevara

Tras el nombramiento de Ana Gabriela Guevara como titular de la CONADE, la clavadista Paola Espinosa le hizo unos requerimientos a quien tomará el mando del deporte en México el próximo 1º de diciembre.

Espino reconoció que se encontraba contenta con el nuevo nombramiento de Ana Gabriela Guevara, declarando que desde que la futura titular de la CONADE era deportista, la admiraba.

“Estoy contenta con la decisión que tomaron, cuando Ana aún era atleta yo la admiraba. Es un gran acierto que la eligieran, creo que lo hará muy bien”, dijo Paola.

Los requerimientos de Paola Espinosa a Ana Gabriela Guevara

De acuerdo a MedioTiempo, la clavadista le pide a Guevara que descentralice el deporte en el país. Ya que actualmente ella se encuentra viviendo en la Guadalajara, pero al pendiente de su carrera.

“Lo que pediría, ahorita que lo estoy viviendo al estar entrenando en Guadalajara, es que se descentralice el deporte, eso sería muy importante.”, agregó Espinosa.

La clavadista señaló que no es la única que se encuentra en una situación viviendo en Guadalajara, ya que asegura que son 4 medallistas Olímpicos los que se encuentran en dicha situación.

La clavadista aseguró que también le pediría a Guevara modificar el tema de los metodólogos, ya que para Paola Espinosa, sería adecuado contar con personal que fuera más equitativo.

“Otra cosa que también pediría, no sé si se vaya a escuchar rudo o no, pero me gustaría que se modificara el tema de los metodólogos, porque en mi caso estos últimos años no me ha tocado un buen metodólogo y quisiera que se replanteara este tema para tener a alguien equitativo, alguien que sepa bien del deporte, que tenga estadísticas de competencias para que haga un buen trabajo”, sentenció la clavadista.