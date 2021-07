Paola Espinosa felicita a Ale Orozco y Gaby Agúndez por victoria en Tokio 2020

La clavadista Paola Espinosa nuevamente ha generado controversia en Twitter, pero en esta ocasión fue por su felicitación a sus colegas, Ale Orozco y Gaby Agúndez tras su destacada victoria en Tokio 2020, ya que consiguieron bronce en Clavados Sincronizados desde el Trampolín de 10 Metros, y la segunda medalla para México durante estos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, la felicitación de Paola a las atletas olímpicas ha creado diversas opiniones porque a penas hace unos días, como informamos en La Verdad Noticias, Espinosa realizó una serie de declaraciones “en contra” de la participación de las clavadistas en Japón.

Alejandra y Gabriela lograron subir al podio con la medalla de bronce/Foto: Récord

A pesar del polémico comentario, Espinosa Sánchez recientemente escribió en su red social: "Las quiero @AleOrozcoLoza @gabyagundez00 y te quiero entrenador @vargas_bautista #VivaMéxico". Sin embargo, la cuenta de Twitter de Paola actualmente está en modo privado tras la controversia.

¿Qué dijo Paola Espinosa?

Paola emitió un mensaje que generó controversia entre el público/Foto: Aristegui Noticias

Justo después de que las clavadistas Dolores Hernández y Carolina Mendoza consiguieron el cuarto puesto en Tokio 2020 en la categoría trampolín de 3 metros sincronizado femenino, la atleta Paola Espinosa dijo:

“Hoy era mi turno en #Tokyo2020, no hubo medalla para lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”.

Aunque al poco tiempo la deportista olímpica eliminó su comentario, y aclaró que sus palabras no fueron en contra de Hernández y Mendoza, sino de las personas que realizaron el proceso de selección, el cual está a cargo de la Federación Mexicana de Natación (FMN).

“Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices”, declaró Espinosa. Además, afirmó que ella apoya a sus compañeros que actualmente están en las olimpiadas.

Critican la felicitación de Paola a las clavadistas de Tokio 2020

Los usuarios de las redes sociales criticaron la felicitación de la clavadista a sus colegas/Foto: El Economista

Después de que Paola Espinosa felicitó a las ganadoras en clavados sincronizados femenil en Tokio 2020, los internautas criticaron a la atleta, ya que consideran que tras su polémico comentario, no estaba siendo sincera con sus palabras:

Un internauta expresó: "Absolutamente nada de lo que opines, le importa a nadie. Totalmente perdiste toda credibilidad", mientras que otro agregó: "Lo mejor que puedes hacer es no hacer un comentario sobre de ellas por favor @PaolaEspinosaOf", y otro usuario dijo: "Lo que realmente quiso decir Paola: 'Yo hubiera ganado el primer lugar'. #Hipócrita".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!