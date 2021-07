Paola Espinosa confesó que el polémico mensaje no fue contra Carolina Mendoza

La clavadista mexicana Paola Espinosa causó furor en las redes sociales debido a un polémico mensaje que compartió en redes sociales lo que causó el enojo de los internautas, pero la deportista aclaró lo sucedido a través de una nueva publicación.

Espinosa mencionó que el comentario no fue para las clavadistas mexicanas sino que fue en contra del proceso de selección que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que la deportista no fue seleccionada para participar en los juegos.

El pasado mes de junio te compartimos en La Verdad Noticias que Espinosa perdió su pase a Tokio 2020, pues quedó fuera del listado de los clavadistas mexicanos, así lo dio a conocer la lista de Federación Mexicana de Natación (FMN).

Paola Espinosa reacciona tras polémico mensaje

La deportista mexicana rompió el silencio sobre polémico mensaje

La clavadista mexicana no dudó en aclarar lo sucedido a través de su cuenta social de Twitter este domingo 25 de julio, pues Carolina Mendoza y Dolores Hernández representaron a México en la justa femenil por la medalla de oro en clavados sincronizados y obtuvieron un puntaje de 275.10, lograron el cuarto lugar.

En el mensaje que compartió Espinosa a través de Twitter expresó: “Fans y no fans no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices”.

Recordamos que Espinosa provocó la furia al hablar mal de sus compañeras, pues escribió un crudo mensaje en donde criticó la participación de las clavadistas mexicanas, lo que causó toda una polémica.

La aclaración de la deportista, se convirtió en tendencia, ya que los internautas consideraron que su comentario no reconoció el trabajo de las representantes de México, por lo que el reciente mensaje también dividió opiniones, ya que algunos se han disgustado por lo que compartió en redes.

La deportista comentó que ella y Melany Hernández debían componer el grupo femenil de clavados de Tokio ya que juntas han ganado medallas de igual forma tienen más experiencia en comparación con las actuales atletas.

Paola Espinosa Twitter

Clavadista mexicana causa furor en Twitter

El comentario que realizó la deportista en Twitter causó el disgusto de los mexicanos, ya que expresó que no fue a las Olimpiadas porque la comisión que se encarga de seleccionar a los atletas no la eligió y en su lugar enviaron a la ex participante de Exatlón México y a Dolores.

Cabe mencionar que Espinosa es una de las atletas que más logros ha tenido en clavados a nivel mundial, pero su comentario en redes sociales dividió opiniones, pues dejó en claro que si ella hubiera estado habría subido al podio.

Debido al polémico mensaje, la judoca Vanessa Zambotti le respondió a la clavadista mexicana Paola Espinosa y la invitó a mostrar su apoyo a las clavadistas mexicanas en lugar de quejarse sobre sus ejecuciones, ya que las atletas no tienen la culpa que no la hayan seleccionado.

