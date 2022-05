Paola Espinosa anuncia su retiro de los clavados tras 28 años

Paola Espinosa anunció oficialmente su retiro profesional después de 28 años de trayectoria y después de dos medallas olímpicas. “Digo adiós a los trampolines”, destaca una de las grandes figuras del deporte mexicano.

“Más de 28 años de trayectoria y muchas altas y bajas, de muchos momentos increíbles que pasé dentro de la alberca. En cualquier competencia en la que yo me paré”, señaló la atleta mexicana de 35 años.

En conferencia virtual, anunció su retiro del deporte que practicó durante casi tres décadas, asegurando que la razón es para poder pasar más tiempo con su familia, aunque no ocultó su decepción por Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE.

Paola Espinosa anunció su retiro

”Me voy decepcionada. El tiempo me da la razón esta es la peor administración de los últimos años, es un retroceso. Pero no me voy por eso, aunque no oculto mi malestar”, sentenció Espinosa luego de de asegurar que este era el momento ideal para dejar los clavados.

“El camino no fue nada fácil, fue un camino muy complicado, desde el hecho de separarme de mi familia, pero mi idea era estar en unos Juegos Olímpicos y ser medallista olímpica, y me siento una mujer muy exitosa”

Espinosa llegó a sus primeros Juegos Olímpicos en Atenas 2004, a los 18 años. Además, tiene 13 medallas en Juegos Panamericanos, nueve en los Juegos Centroamericanos es la única mexicana medallista de oro en los Campeonatos Mundiales de la FINA.

¿Quién es Paola Espinosa?

Paola Espinosa anuncia su retiro de los clavados tras 28 años de carrera

Paola Espinosa fue la primera mujer que consiguió dos medallas olímpicas para el país: bronce en Beijing 2008 en la plataforma de los 10 metros, con Tatiana Ortiz; la segunda la ganó en Londres 2012, fue plata en la misma prueba, al lado de Alejandra Orozco.

Representó al país en Beijing 2008, en la cual fue abanderada de la delegación mexicana; también llegó a Londres 2012 y Río 2016. Para Tokio 2020, la clavadista quedó fuera, una decisión atribuida por la clavadista a la directora de la CONADE.

